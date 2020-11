Coup d'éclat zu Hesper? De Pascal Carzaniga hätt eisen Informatioune no, no just engem Mount als Trainer vum Swift, schonn nees demissionéiert.

Beim Futtballclub vum Holleschbierg soll et en Donneschdeg nees eng Krisesëtzung mat de Spiller gi sinn. Déi hätten nees refuséiert ze trainéieren. An där Reunioun soll gesot gi sinn, datt d'Kontrakter vun de Spiller opgeléist solle ginn a si sech an der nächster Transfertperiod en neie Veräin kéinte sichen.

Intern Problemer, bei deenen d'Finanzen och nees eng Roll spille sollen, sollen den 49 Joer alen Trainer zu senger Decisioun beweegt hunn.

Mir hu probéiert un de President vum Swift Hesper an och un de Carzaniga selwer ze kommen. Et war awer keen erreechbar.

D'Turbulenzen um Holleschbierg schéngen also weider ze goen. Ufank Oktober hate sech de Swift a säin Trainer Jeff Strasser jo eréischt getrennt. No der Covid -a Lännermatchpaus spillt Hesper e Sonndeg am Championnat am Kader vum 9. Spilldag doheem géint d'Fola.