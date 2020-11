Köln steet iwwerdeems no der 1:2-Defaite géint Union Berlin op enger Ofstigsplaz. Inter Mailand klappt trotz engem 2:0-Réckstand den FC Turin mat 4:2.

Nodeems um Samschdeg de Groussdeel vum 8. Spilldag an der däitscher Bundesliga war, war et um Sonndeg ënnert anerem Mainz mam Leandro Barreiro, déi hir éischte Victoire vun der Saison feiere konnten.

An England koum et iwwerdeems zum Duell tëscht Liverpool a Leicester, déi alle Béid dräi Punkten afuere wollten.

Bundesliga



Freiburg 1:3 Mainz

0:1, 0:2, 0:3 Mateta (2', 34', 40'), 1:3 Petersen (63')

Nodeems Mainz no den éischte 7 Spilldeeg bis ewell eréischt ee Punkt hat, sollt et um 8. Spilldag déi éischte Victoire fir den Tabelleleschte ginn. No nëmmen 2 Minutte konnt de Mateta d'Féierung markéieren, dëst no enger Pass an de Laf vum Leandro Barreiro, deen an der éischter Eelef stoung. Freiburg hat Mainz ëmmer erëm ze vill Plaz am Mëttelfeld ginn, an esou konnt de Mateta nach virun der Paus zwee mol markéieren, esou dass Mainz duerch een "Hattrick" vum franséische Stiermer mat 3:0 a Féierung louch.

Nom Säitewiessel konnt de Petersen just nach den Uschloss markéieren a sou konnt Mainz déi éischte, wichteg Victoire feieren, dëst ënnert anerem och duerch eng Virlag vum Leandro Barreiro, deen an der Nospillzäit ausgewiesselt gouf.

Köln - Union Berlin

0:1 Awoniyi (27'), 1:1 Skhiri (36'), 1:2 Kruse (72')



Köln steet no der 1:2-Defaite géint Union Berlin an der Victoire vu Mainz op enger Ofstigsplaz. Nodeems sech béid Formatiounen an den éischte Minutte schwéier gedoe haten, fir sech Geleeënheeten erauszespillen, war et an der 27. Spillminutt den Awoniyi, deen d'Gäscht a Féierung brénge konnt. D'Defense vu Köln war net energesch un de Stiermer vu Berlin erugaangen, a sou konnt dësen de Ball am Filet ënnerbréngen. Köln hat allerdéngs och hir Chancen, a genau esou eng konnt de Skhiri no 36. Minutte notzen. No enger Flank vum Duda stoung de Skhiri goldrichteg a konnt de Ball mam Kapp am Filet ënnerbréngen. D'Berliner sollten déi dräi Punkten um Enn awer mat heem huelen.No engem Feeler vum Özcan um Ingvartsen gouf et Eelefmeter. Dëse konnte de Kruse nach net verwandelen, beim Noschoss hat den Horn dann allerdéngs keng Chance méi.

Premier League

Liverpool - Leicester

20:15 Auer

Serie A

Inter Mailand 4:2 FC Turin

0:1 Zaza (45+2'), 0:2 Ansaldi (62'), 1:2 Sanchez (64'), 2:2 Lukaku (67'), 3:2 Lukaku (84'), 4:2 Martinez (90')

Inter Mailand goung als Favorit an d'Partie géint den FC Turin, déi virun der Partieop der 18.Plaz an der Tabell stoungen an ëm de Maintien kämpfen.

Kuerz virun der Paus konnt de Zaza d'Turiner dann iwwerraschend a Féierung bréngen, éiert den Ansaldi no gutt enger Stonn souguer op 2:0 erhéije konnt. Duerno koumen d'Männer aus der italienescher Haaptstad besser an de Match an de Sanchez konnt an der 64. Minutt verkierzen. Nëmmen 3 Minutte méi spéit konnt de Lukaku den Ausgläich markéieren, éiert de belsche Stiermer no engem Feeler vun Turin am eegene Strofraum aus 11 Meter fir d'Féierung gesuergt hat. An der 90. Minutt konnt de Martinez fir de Schlusspunkt suergen an Inter Mailand soumat 3 schwéier erkämpfte Punkte sécheren.

Neapel - AC Mailand

20:45 Auer

Ligue 1

Nantes 1:1 Metz

1:0 Kolo (29'), 1:1 Leya (45+4')

A Frankräich war Metz, den eemolege Veräin vum Laurent Jans, op Besuch bei Nantes. Nantes war vun Ufank u ganz vill a Ballbesëtz a wollt Metz net an de Match komme loossen. No knapp enger hallwer Stonn konnte si dann och verdéngt a Féierung goen, dëst duerch ee stramme Schoss vum Kolo aus ronn 16 Meter. Metz hat sech iwwer wäit Strecken op Kontere verlooss, an hat an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent d'Chance fir op Eelefmeter ze markéieren. De Leya hat sech dës Geleeënheet net huele gelooss a konnt ausgläichen. An der zweeter Hallschent war Nantes beméit, fir d'Féierung ze markéieren, ma Metz hat awer näischt méi zougelooss.

La Liga

Cadiz 0:1 Real Sociedad

0:1 Isak (66')

Déi grouss Iwwerraschung aus Spuenien ass aktuell Real Sociedad. No der 1:0-Victoire iwwer Cadiz sti si no 10 Spilldeeg iwwerraschend un der Spëtzt vum Championnat. De Gol vum Dag konnt de fréieren Dortmunder Alexander Isak no 66 Minutte markéieren. D'Ekipp aus dem Norde vu Spuenien huet domat 3 Punkten Avance op Athletico Madrid, déi allerdéngs nach 2 Matcher manner um Kont hunn.

