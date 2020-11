Argentinesche Medien no ass den Diego Maradona am Alter vu 60 Joer gestuerwen.

Wéi déi gréisst Dageszeitung am Land "Clarin" schreift, hat d'Futtball-Ikon een Häerzstëllstand.

Zanter Jore leit den Diego Maradona schonn ënner gesondheetleche Problemer. Eréischt Ufank November war de Futtballweltmeeschter vun 1986 wéinst enger Gehierbluddung operéiert ginn. An der Vergaangenheet hat hien ënnert anerem 2 Häerzinfarkter, hat sech mat Hepatite infizéiert an hat sech duerch säin Iwwergewiicht e Bypass am Mo setze gelooss. Donieft war hie schonn e puer Mol wéinst senger Drogesucht a Behandlung.