Köln kann no 18 Matcher ouni Victoire mol rëm nees gewannen, ausgerechent zu Dortmund. Bayern klappt Stuttgart a Leipzig gewënnt géint Bielefeld.

Wat e Spilldag an der däitscher Bundesliga. Zu Dortmund huet Köln eng immens wichteg a gläichzäiteg iwwerraschend Victoire konnte feieren. Stuttgart huet de Bayern alles ofverlaangt mee verléiert um Enn trotzdeem onglécklech. Union Berlin a Frankfurt hunn fir e Spektakel gesuergt a Leipzig klappt Bielefeld. Augsburg a Freiburg deelen sech d'Punkten.

9. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Borussia Dortmund - 1. FC Köln 1:2

0:1 Skhiri (9'), 0:2 Skhiri (60'), 1:2 Hazard (74')

Iwwerraschung zu Dortmund an der Paus. De grousse Favorit war wuel déi iwwerleeën Ekipp, bis op e Aluminium Schoss vum Sancho ass an der Offensiv awer net vill komm vun deenen Schwaarz-Gielen. D'Gäscht hunn eng immens couragéiert Leeschtung gewisen, an hunn sech an der 9. Minutt duerch den Skhiri mam 1:0 belount. Dëst sollt och d'Resultat no 45 Minutte sinn.

Och an der 2. Hallschent huet Dortmund immens staark ugefaangen an hat duerch Can a Reus gutt Chancen den Ausgläich ze markéieren. No enger Stonn war et awer net de BVB mee Köln déi de Ball an de Filet gesat hunn. No engem Corner vum Duda huet de Skhiri den 2:0 markéiert. Dortmund huet an der Schlussphase alles no vir geworf an sech a Persoun vum Hazard an der 74 belount. Et sollt awer net méi duergoe fir nach den Ausgläich ze markéieren. Eng grouss Iwwerraschung deemno zu Dortmund.

VFB Stuttgart - Bayern München 1:3

1:0 Coulibaly (20'), 1:1 Coman (38'), 1:2 Lewandowski (45+1'), 1:3 Douglas Costa (87')

Stuttgart huet vun Ufank un eng immens gutt Leeschtung gewisen an ass verdéngt mat 1:0 duerch de Coulibaly a Féierung gaangen. Och dono war de VFB geféierlech, an hätt duerch de Förster an der 35. Minutt de 2:0 misse markéieren. De Stuttgarter huet de Ball awer knapps laanscht de Potto gesat. Nëmmen 1 Minutt méi spéit war et erëm de Förster, ass awer um Neuer am Gol vun de Bayern hänke bliwwen. Nom Ausgläich vum Coman an der 38 Minutt war et de Lewandowski dee kuerz virun der Paus Bayern mat 2:1 a Féierung geschoss huet.



De Favorit aus München huet an deenen zweete 45 Minutten eng wesentlech méi stabil Leeschtung gewisen an sou hat Stuttgart et schwéier offensiv geféierlech virum Gol vum Neuer opzedauchen. D'Lokalekipp huet wuel alles probéiert, mee et sollt net duergoen de Bayern e Been ze stellen. An sou huet de Douglas Costa an der 87. Minutt fir den 3:1 Endstand gesuergt.

Union Berlin - Eintracht Frankfurt 3:3

1:0 Andrich (2'), 2:0 Kruse (6'), 2:1 Silva (27'), 2:2 Silva (37'), 2:3 Dost (79'), 3:3 Kruse (82')

Wat eng geckeg 1. Hallschent op der aler Försterei. Mol no net 6 Minutte louch d'Lokalekipp duerch den Andrich an de Kruse scho mat 2:0 a Féierung. No 11. Minutten huet den Awoniyi bal den 3:0 geschoss, mee den Trapp konnt d'Frankfurter am Match behalen. No ronn 20 Minutten hunn d'Gäscht sech gefaange krut, an hunn a Persoun vum Silva gläich zwee mol zougeschloen, sou dass et an der Paus 2:2-Gläich stoung.

Bis zur 79. Minutt ass an der 2. Hallschent net vill passéiert. Dunn awer ass de Bas Dost virum Gol vun Union opgedaucht an huet de Ball zur 3:2 Féierung an de Filet gesat. Laang sollt et awer net beim 3:2 fir Frankfurt bleiwen. De Kruse huet nëmmen 3 Minutte méi spéit mat engem fantastesche Schoss de Score op 3:3 gesat, bei deem et och bleiwe sollt. Wat e Match!

RB Leipzig - Arminia Bielefeld 2:1

1:0 Angelino (29'), 2:0 Nkunku (47'), 2:1 Klos (75')

FC Augsburg - SC Freiburg 1:1

0:1 Grifo (64'), 1:1 Vargas (80')

Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 (18h30)

Klickt hei, fir op d'Säit mat all de Resultater ze kommen.