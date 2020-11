Den FC Déifferdeng huet London Helvecia mat enger staarker Leeschtung keng Chance gelooss an zitt sou an déi nächst Ronn an.

An der Virronn vun der Champions League ass et fir Déifferdeng e Sonndeg géint den englesche Champion London Helvecia gaangen. De Match ass zu Cosnes-et-Romain a Frankräich gespillt ginn, well dat zu Lëtzebuerg net méiglech war.

Déi éischt Hallschent ass duerch e Gol vum Torres an der 13. Minutt mat enger knapper Féierung op en Enn gaangen. Nom Säitewiessel huet Déifferdeng dann den Tempo weider erhéicht an der Ekipp vu London keng Chance méi gelooss. Duerch jeeweils zwee weider Goler vum Torres an dem Teka an engem Gol vum Djo stoung um Enn eng kloer 6:0 Victoire.

Domat steet den FC Déifferdeng 03 an den 1/16-Finalle vun der Champions League, déi den 13. Januar ausgedroe ginn.