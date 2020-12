Nieft Portugal musse sech déi Rout Léiwen am Grupp A nach mat Serbien, Irland an dem Aserbaidschan moossen.

Sécherlech gemëschte Gefiller bei der Lëtzebuerger Futtballnationalekipp no der Auslousung vun der Qualifikatioun fir d'Weltmeeschterschaft an zwee Joer am Qatar. D'FLF-Formatioun ass am Grupp A mam Europameeschter Portugal, Serbien, Irland an dem Aserbaidschan. D'Rout Léiwen sinn awer deemno just an engem 5er Grupp. De Lëtzebuerger Nationaltrainer Luc Holtz wär jo gär an e 6er Grupp geloust ginn.

Extrait Luc Holtz

An enger éischter Reaktioun sot den FLF-Coach am RTL Interview, datt et awer kee Wonschconcert ass, an datt een et elo hëlt, wéi et komm ass. Hien ass sech awer bewosst, datt et esou schwéier gëtt, déi 10 Punkten-Mark vun der Qualifikatioun fir d'EM 1996 ze knacken.

Eis Däitsch Nopere kréien et mat Rumänien, Island, Nord Mazedonien, Armenien a Liechtenstein ze dinn. Fir Frankräich heeschen d'Géigner Ukrain, Finnland, Bosnien an Herzegowina a Kasachstan. An d'Belsch muss sech mat Wales, der Tschecher Republik, Belarus an Estland moossen.

D'Qualifikatioun gëtt tëscht Mäerz an November d'nächst Joer gespillt. Déi 10 Gruppegewënner qualifizéiere sech fir d'WM. Dono bleiwen 3 Plazen, déi iwwer Playoffs entscheet ginn.

Iwwersiicht vun den anere Gruppen:

Grupp A

Portugal

Serbien

Republik Irland

Lëtzebuerg

Aserbaidschan

Grupp B

Spuenien

Schweden

Griichenland

Georgien

Kosovo

Grupp C

Italien

Schwäiz

Nordirland

Bulgarien

Litauen

Grupp D

Frankräich

Ukrain

Finnland

Bosnien/Herzegowina

Kasachstan

Grupp E

Belsch

Wales

Tschechesch Republik

Belarus

Estland

Grupp F

Dänemark

Éisträich

Schottland

Israel

Färöer Inselen

Moldawien

Grupp G

Holland

Tierkei

Norwegen

Montenegro

Lettland

Gibraltar

Grupp H



Kroatien

Slowakei

Russland

Slowenien

Zypern

Malta

Grupp I

England

Polen

Ungarn

Albanien

Andorra

San Marino

Grupp J

Däitschland

Rumänien

Island

Nord Mazedonien

Armenien

Liechtenstein