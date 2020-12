Déi 5 Ekippen aus dësem Grupp, dorënner Lëtzebuerg, spillen deemno och nach géint de Qatar, dat allerdéngs ënner Form vu Frëndschaftsmatcher.

D'Fifa an d'Uefa hunn haut decidéiert datt de Katar am Grupp A vun der WM Qualifikatioun wäert dobäi sinn.

Deemno spillt d'Lëtzebuerger Nationalequipe zwee international Frëndschaftsmatcher géint de Qatar.

De Spillplang vun der FLF-Formatioun ass dee Selwechte wéi an engem Grupp mat 6 Natiounen, et ginn allerdéngs keng Punkten an de Matcher géint de Qatar verdeelt.

D’Partien géint de Katar ginn an Europa gespillt.

Lëtzebuerg spillt am Grupp A géint Portugal, Serbien, Irland an Aserbaidschan.

Date : 12 décembre 2020

Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, groupe de qualification Europe A

La FIFA et l’UEFA ont décidé d’intégrer l’équipe nationale du Qatar (actuel champion d’Asie) dans le programme des matchs du groupe de qualification Europe A en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar.

Aux dates libres (sans matchs de qualification), les 5 équipes du groupe A (Portugal, Serbie, Irlande, Luxembourg, Azerbaïdjan) disputeront donc des matchs internationaux amicaux contre le Qatar (10 au total). Tous ces matchs devront être organisés en Europe.