De véierten Offizielle soll e Betreier vun der tierkescher Ekipp op rumänesch als "Negro" bezeechent hunn, wat schwéier Diskussiounen ausgeléist huet.

Éischt koum et op der Säitelinn vum Match zu Diskussiounen, nodeem de Co-Trainer vun den Tierken déi rout Kaart gesinn hat. Dunn hu sech ëmmer méi Offizieller a Spiller vu béiden Ekippen an d'Diskussioun agemëscht an no e puer Minutte si béid Ekippe vum Terrain gaangen.

Wéi et vun de Medien op der Plaz heescht, ass de Co-Trainer, de fréieren Nationalspiller aus dem Kamerun Pierre Webo, vun der tierkescher Ekipp vum véierten Offizielle rassistesch beleidegt a vum Arbitter wéinst Meckeren op d'Tribün geschéckt ginn. Weider heescht et, datt een d'Aussoe vum véierten Offiziellen och am Stadion héieren hätt.

Aktuell gëtt net weidergespillt. Der "Equipe" no wier de PSG awer bereet, nees unzefänken. Tierkesch Medien schreiwen awer, datt Basaksehir esou laang net spille wéilt, bis de véierten Offiziellen ausgetosch wier. U sech war geplangt, datt de Match géint 22 Auer sollt weidergoen, ma och 45 Minutte méi spéit war de Parc des Prince weider eidel.

No 23 Auer huet d'Equipe gemellt, datt de Match op e Mëttwoch 18:55 verluecht gi wier.

De Match gouf no ronn 15 Minutten ënnerbrach.