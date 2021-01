Den FC Déifferdeng 03 kritt et e Samschdeg um 19 Auer zu Chrudim mam tschechesche Champion ze dinn, eng Première an der nationaler Futsal-Geschicht.

FCD03 an der UEFA Champions League - Rep. Franky Hippert

D'Spiller an déi Responsabel vum Lëtzebuerger Futsal-Champion hunn an de leschten 3 Woche keng Käschten a keng Méi gescheit, fir sech optimal op dee grousse Rendezvous ze preparéieren.

Genee wéi am Tour virdrun, an deem et eng Victoire géint den englesche Champion Helvecia London gouf, konnt den FC Déifferdeng 03, duerch d'Covid-Mesuren hei am Land, net hei zu Lëtzebuerg trainéieren, esou de Felipe Costa, Teammanager vun der Futsal-Ekipp: "Et war net evident. Mir hunn nach probéiert "Ausnamslos" ze kréinen, et war awer net méiglech. Et ass awer en Champions League-Match. Mir ginn och déi ganzen Zäit getest. Mir sinn dunn a Portugal gaangen. Mir wollten nees a Frankräich goen, mä do waren awer Leit, déi protestéiert hunn, well mir als Lëtzebuerger Veräin dohin trainéiere gaange sinn."

Aus der Nout hunn déi Responsabel vun der Futsal-Ekipp dunn eng Dugend gemaach: "Mir sinn dunn 3 Wochen a Portugal gaangen. Dat huet eis erméiglecht, méi intensiv ze trainéieren."

De Felipe Costa weess, datt et géint Chrudim net einfach gëtt, onméiglech ass et awer och net, fir en Tour weider ze kommen: "Et ass méi realistesch, wei géint Barcelona oder Benfica. Chrudium ass awer net z'ënnerschätzen. Eis Chance sti bei 40 Prozent, ech gleewen un eis Ekipp."

Fir déi 3 Woche Stage a Portugal hat d'Futsal-Ekipp vum FC Déifferdeng 03 elo ronn 20.000 Euro virgesinn, de Vol op Prag huet nach eng Kéier méi wéi d'Hallschent kascht. De Felipe Costa a seng Ekipp hunn alles dru gesat, datt d'Preparatioun esou professionell wéi méiglech war, fir datt een sech duerno keng Reprochë brauch ze maachen, datt een alles probéiert hätt, fir an déi nächst Ronn ze kommen.