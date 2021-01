Leipzig verpasst beim 2:2 géint Wolfsburg iwwerdeems de Sprong un d'Tabellespëtzt. Bremen wënnt duerch zwee spéit Goler géint Augsburg.

Um Samschdeg war et an der däitscher Bundesliga no der 1:0-Victoire vun Union Berlin iwwer Leverkusen um Freideg d'Suite vum 16. Spilldag.

Ma och an de weidere Länner gouf et um Samschdeg Futtball, ënnert anerem sinn Chelsea an de franséische Champion aus Paräis am Asaz.

16. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Dortmund 1:1 Mainz

0:1 Öztunali (57'), 1:1 Meunier (73')

Fir de Leandro Barreiro a a seng Mainzer leeft et aktuell net no Plang an no der Victoire vu Schalke um leschte Spilldag stounge si virum Match mat just enger Victoire op der leschter Plaz. Fir d'Haushäre vun Dortmund goung et iwwerdeems em wichteg Punkte fir weider un der Spëtz mat drun ze bleiwen.

De Favorit aus Dortmund hat dann och déi éischte Geleeënheet vum Match. No engem Pass vum Meunier op de Reus hat dësen no nëmmen 2 Minutten den Haaland fonnt, deen de Ball prezis laanscht den Zentner leeë konnt, ma duerch d'Agräife vum Videoassistent gouf de Gol um Enn wéinst engem Abseits zréckgeholl. D'Lokalekipp hat sech doduerch awer net beonrouege gelooss a war weider kloer den Här am Haus. Si konnte sech ëmmer erëm Chancen erausspillen, déi Beschten dovun an der 31. Minutt duerch ee Schoss widder de Potto vum Bellingham, Mainz hat sech op Kontere verlooss.

Trotz der däitlecher Iwwerleeënheet vum BVB waren et déi Mainzer, déi a Féierung goe konnten. Den Öztunali hat de Ball mat engem super Schoss aus gutt 20 Meter an de Wénkel gesat. Den Tabelleleschte louch soumat iwwerraschend a Féierung.

D'Freet op Säite vu Mainz war awer net vu laanger Dauer. No enger Pass vum jonken Talent Moukoko war d'mainzer Defense net konzentréiert genuch, a sou konnt de Meunier aus 16 Meter mat engem stramme Schoss markéieren. D'Lokalekipp wollt direkt noleeën an no engem Feeler um Hack gouf et nëmmen eng Minutt méi spéit Eelefmeter fir déi Schwarz-Giel. De Reus konnt d'Nerven allerdéngs net behalen an esou goung säi Versuch laanscht de Potto. Soumat ka sech Mainz an de Barreiro iwwer ee wichtege Punkt ëm de Maintien freeën.

Wolfsburg 2:2 Leipzig

0:1 Mukiele (4'), 1:1 Weghorst (22'), 1:2 Steffen (35'), 2:2 Orban (54')

Leipzig war iwwerdeems zu Wolfsburg gefuerdert. D'Ekipp vum Julian Nagelsmann wollt sech mat enger Victoire op d'Mannst bis de Sonndeg un d'Spëtzt vum Championnat setzen. Ma och d'Haushäre vu Wolfsburg spille bis ewell eng zolidd Saison an hu berechtegt Hoffnung op eng Plaz ënnert den Top 6. Och hei hat déi éischte geféierlech Aktioun net laang op sech waarde gelooss. No enger Pass vum Forsberg stoung de Mukiele am Strofraum ze fréi an hat aus kuerzer Distanz keng Problemer méi, fir de Ball am Filet ënnerzebréngen.

Wolfsburg hat sech nom fréie Géigegol awer net beandrockt gewisen a wollt direkt äntweren. De Weghorst konnt de Gulacsi an der 6. Minutt och iwwerwannen, allerdéngs war den Hollänner virdru mat der Hand um Ball. An enger flotter Partie goung et weider hin an hir a béid Formatioune ware beméit, offensive Futtball ze spillen. D'Beméiunge vun de Wolfsburger gouf dann an der 22. Minutt belount. No enger Flank vum Gerhardt konnt sech de Weghorst an der Mëtt mam Kapp duerchsetzen an den Ausgläich markéieren. Dëse Gol sollt Wolfsburg gutt doen, si haten duerno liicht méi vum Match, och wa Leipzig weiderhi geféierlech blouf. No engem Ballverloscht vum Sabitzer konnt de Steffen aus gutt 16 Meter schéissen. Säi Versuch gouf nach vum Orban ofgefälscht, esou dass de Gulacsi keng Chance hat.

35' TOOOOR für die Wölfe! Der Schuss von Renato wird noch abgefälscht und landet im Leipziger Netz. #WOBRBL 2:1 pic.twitter.com/TrANUOqDeo — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 16, 2021

Nom Säitewiessel war Leipzig mat vill Tempo aus der Kabinn koum. An der 54. Minutt koum et zu engem Fräistouss aus gudder Positioun, déi den agewiesselten Nkunku an de Strofraum bruecht hat. Wolfsburg krut de Ball net gekläert a sou konnt den Orban de Ball aus kuerzer Distanz iwwert d'Linn drécken. Leipzig war duerno déi méi beméiten Ekipp, ma um Enn sollt et awer beim 2:2-Remis bleiwen, woumat Leipzig de Sprong un d'Tabellespëtzt och verpasst.

Hoffenheim 0:0 Bielefeld

Bremen 2:0 Augsburg

1:0 Gebre Selassie (84'), 2:0 Agu (87')



Köln 0:0 Hertha

Stuttgart - Gladbach



18:30 Auer

Klickt hei, fir op d'Säit mat all de Resultater ze kommen.