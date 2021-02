D'LFL huet decidéiert, datt am nationale Futtball, anescht wéi an anere Sportaarten, keng Schnelltester solle bei de Futtballer an den Asaz kommen.

D'Déifferdenger Gemeng léisst doropshin de Freideg de Moie wëssen, datt een an deem Kontext seng Terrainen net fir Futtballmatcher zur Verfügung stellt. Et missten all Precautioune geholl ginn, fir d'Verbreedung vun der Krankheet ze bremsen. Duerfir géif een zu Déifferdeng d'Recommandatioune vun der Santé akribesch ëmsetzen. E Sonndeg ass eigentlech virgesinn, datt Nidderkuer doheem géint Munneref géif spillen. Den FC Déifferdeng spillt auswäerts zu Stroossen a wier dëse Weekend nach net vun dëse Mesurë concernéiert. PDF: Offiziellt Schreiwes vun der Déifferdenger Gemeng RTL-News: Iewescht Divisioun - Reprise am Futtball-Championnat ouni Schnelltester