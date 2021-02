An der zweeter Divisioun an der Belsch huet d'Ekipp vum Lëtzebuerger Nationalgolkipp mat 2:1 géint Lierse gewonnen.

An der Belsch war et e Freideg den Owend den Optakt vum 18. Spilldag an der zweeter Divisioun. Royale Union St. Gilloise huet sech no 90 Minutte mat 2:1 géint Lierse duerchgesat. D'Goler fir d'Lokalekipp hunn de Vanzeir an der 27. Minutt (Eelefmeter) an den Undav an der 34' Minutt geschoss. An der 67. Minutt hat de Samyn fir d'Gäscht verkierzt, ma un der Victoire vu Gilloise sollt sech näischt méi änneren. Den Anthony Moris stoung wéi gewinnt bei der Lokalekipp tëscht de Pottoen.

An der Tabell steet Royale Union St. Gilloise un der Spëtzt mat 44 Punkten. Op der zweeter Plaz steet Westerlo mat 30 Punkten.

Am portugisesche Championnat ass um 17. Spilldag Nacional Funchal mam Vincent Thill net iwwert een 0:0-Remis beim FC Rio Ave erauskomm. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung an der Startformatioun a gouf an der 66. Minutt ausgewiesselt. An der Tabell steet Nacional Funchal op der 9. Plaz mat 18 Punkten an huet 4 Punkte Virsprong op d'Relegatiounsplaz.