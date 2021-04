Bei den Damme gouf et iwwerdeems eng Victoire fir de BBC Gréngewald Hueschtert géint Steesel a Walfer konnt sech zu Diddeleng behaapten.

E Samschdeg den Owend war am Dammen an Hären-Basket de 13. Spilldag an der Total League.

Härebasket

Racing - Résidence Walfer 60:83 (22:17, 14:30, 15:14, 9:22)

Fir de Racing gouf et géint d'Résidence e gudde Start an de Match. Sie konnte gutt mathalen a waren nom 1. Véierel och mat 22:17 a Féierung. Am zweete Véierel huet Walfer dann awer seng Stäerkt um Terrain gewisen a ganzer 30 Punkte gemaach, sou dass et no der 1. Hallschent vum Match 36:47 fir de Gaascht stoung.

Am 3. Véierel war et dann nees eng ausgeglache Partie op Aenhéicht, wat sech am leschte Véierel allerdéngs geännert huet. Zum Schluss hin huet d'Résidence nach eng kéier den Tempo erhéicht a sou d'Féierung sécher iwwert d'Zäit bruecht. Um Enn muss sech de Racing mat 60:83 géint Walfer geschloe ginn.

AB Contern - Etzella 77:88 (26:16, 16:29, 22:29, 13:14)

Wärend am éischte Véierel nach Contern déi besser Ekipp um Terrain war, huet sech dat am zweete Véierel gedréint. D'Etzella huet op de staarke Start vun der Lokalekipp eng gutt Reaktioun gewisen a konnt de Réckstand bis zum Enn vun der 1. Hallschent ophuelen.

Den drëtte Véierel hu sech da béid Ekippe mat engem engagéierten Optrëtt ëm d'Féierung gestridden, ma och hei hat zum Schluss hinn d'Ekipp vun Ettelbréck liicht d'Nues vir. Dës Féierung huet sech d'Etzella am lesschte Véierel net méi huele gelooss a sou muss sech Contern um Enn mat 77:88 geschloe ginn

Musel Pikes - Telstar 80:65 (18:14, 30:12, 17:22, 15:17)

Sparta Bartreng - T71 Diddeleng 78:94 (16:25, 18:18, 24:22, 20:29)

Dammebasket

T71 Diddeleng - Résidence Walfer 75:80 (27:19, 19:23, 8:24, 21:14)

Den éischte Véierel huet der Ekipp vun Diddeleng gehéiert, ma am zweete Véierel huet och Walfer gewisen, dass sie ee Wuert an dësem Duell matschwätze wëllen. No der éischter Hallschent vum Match stoung et sou 46:42 fir den T71 an et war nach alles op. Am 3. Véierel hat d'Lokalekipp dann awer op eemol immens Problemer, wat d'Résidence äiskal bestroft huet. Duerch en 8:24 aus der Siicht vum T71 war et elo natierlech schwéier de Réckstand deen entstaanen ass am leschte Véierel opzehuelen. Zwar konnt Diddeleng de Gaascht nach eng kéier ënner Drock setzen, um Enn steet awer eng 80:75-Victoire fir d'Résidence vu Walfer.

BBC Gréngewald - Amicale Steesel 80:59 (20:19, 19:14, 16:10, 25:16)

Béid Ekippe konnten e gudden éischte Véierel um selwechten Niveau spillen. Am zweete Véierel huet sech dann e liichte Virdeel fir de BBC Gréngewald gewisen, ma de Virsprong no der éischter Hallschent louch bei nëmme 6 Punkten. D'Ekipp vu Steesel huet dann allerdéngs e schwaachen 3. Véierel erwëscht, wat dem Réckstand op de Géigner net gutt gedoen huet. Am leschte Véierel konnt d'Lokalekipp da weider gutt punkten a sou d'Féierung och ouni weider Problemer iwwert d'Zäit bréngen. Um Enn setzt sech de BBC Gréngewald Hueschtert mat enem kloren 80:59 duerch.