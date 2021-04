An engem Nodrosmatch vum 11. Spilldag ka sech de Basket Esch mat 81:68 géint Hiefenech duerchsetzen.

Am Basket gouf um Mëttwoch en Nodrosmatch tëscht dem US Hiefenech an dem Basket Esch gespillt. Esch konnt sech mat 81:68 duerchsetzen a sammelt wichteg Punkten an der Lutte ëm d'Meeschterschaft. An der Tabell sti se op der 5. Plaz, hunn allerdéngs nach e Match vum 10. Spilldag géint d'Musel-Pikes ze spillen. Dësen ass op den 28. Abrëll um 19.30 Auer ugesat.

Härebasket

US Hiefenech - Basket Esch 68:81

Déi Escher si gutt an de Match gestart a konnte séier en Ecart tëscht sech an den Hiefenecher bréngen. Sou konnten sinn se dann och mat engem Virsprong vun 20:10 an den zweete Véierel gaangen. An dësem huet sech Hiefenech kämpferesch gewisen a sinn nees zeréck an de Match komm sou dat se an der Paus just e Réckstand vun 3 Punkten haten. Am drëtte Véierel hunn d’Gäscht e Gang eropgeschalt a bei den Hiefenecher ass net méi vill zesummegelaf. Mat 27:12 huet Esch dëse Véierel fir sech entscheet sou dat et fir Hiefenech schwéier sollt ginn fir nees eng kéier zeréck ze kommen. Esch huet dëse Virsprong dann net méi hierginn a wannen schlussendlech mat kloer mat 81:68.