Donieft waren e Freideg den Owend nach den Anthony Moris an den Enes Mahmutovic mat hire Veräiner am Asaz.

Am Championnat a Moldawien huet e Freideg den Owend Sheriff Tiraspol eng 10:0-Victoire bei Speranta Nisporeni gefeiert. De Sébastien Thill gouf bei Sheriff an der Paus ausgewiesselt, zu deem Zäitpunkt stoung et scho 5:0. Tiraspol ass weider Leader an der héichster Divisioun a Moldawien.

An der ukrainescher Premier League huet Lviv mam Enes Mahmutovic eng Victoire gefeiert. D'Ekipp huet mat 3:1 géint Olekandrija gewonnen. De Lëtzebuerger stoung déi 90 Minutten iwwer um Terrain. Duerch d'Victoire steet Lviv elo op der 11. Plaz an der Tabell.

Eng weider Victoire gouf et fir Royale Union St. Gilloise. D'Ekipp huet an der zweeter Divisioun am belsche Championnat mat 4:0 zu Bruges gewonnen. Den Anthony Moris souz op der Bänk, dat well d'Ekipp den Opstig scho laang an der Täsch huet.

An der 2. Liga a Portugal huet Vilafranquense mat 0:2 géint Leixoes de Kierzere gezunn. Den Eric Veiga gouf bei der Lokalekipp an der 68. Minutt agewiesselt. Vilafranquense steet an der provisorescher Tabell ee Punkt virun den Ofstigsplazen.