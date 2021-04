No enger staarker 2. Hallschent hëlt Hueschtert also déi 3 Punkte mat heem. Hamm iwwerrennt Rouspert iwwerdeems mat 5:0.

Fir den Optakt vum 21. Spilldag am nationale Futtballchampionnat stoungen um Samschdeg direkt 3 Partien um Programm. Ënnert anerem konnt Hamm hei eng kloer 5:0-Victoire géint Rouspert feieren an Hueschtert klappt de Stater Racing mat 2:0.

D'Resuméë vun de Matcher

Racing - Hueschtert 0:2

0:1 Lusala (54'), 0:2 Adler (58')

Beim Match tëscht dem Tabelle-6. Racing an dem 9. aus Hueschtert waren et d'Haushären, déi déi méi geféierlech Aktiounen erausspille konnten. No nëmmen 2 Minutte war et de Mabella, dee vum Tafere ugespillt gouf. De Stiermer vun de Stater hat sech de Ball allerdéngs ze wäit virgeluecht, esou dass den Dupire paréiere konnt. An der 15. Spillminutt hat den Hennetier den Tafere fonnt, ma säi Schoss konnt nach op der Linn deviéiert ginn. Och duerno war de Racing offensiv méi geféierlech, ma och dem Tinelli säi Schoss an der 34. Minutt war net kadréiert genuch, fir ze markéieren. Déi éischt geféierlech Aktioun vun de Gäscht war ee Kappball vum Adler an der 41. Minutt, deen de Ruffier awer viru keng gréisser Schwieregkeete gestallt hat.

An der 2. Hallschent koum Hueschtert besser aus der Kabinn. Ënnerhalb vu 4 Minutte konnte si de Match op hir Säit zéien an direkt zwee mol markéieren. An der 54. Minutt war et de Lusala, deen de Ball no engem Fräistouss vum Trani an de Filet setze konnt, éiert den Adler nëmme 4 Minutte méi spéit dem Ruffier mat engem flotte Schoss iwwert de Stater Golkipp keng Chance gelooss hat. Dem Racing ass offensiv net vill agefall. Hueschtert hat an der Nospillzäit nach d'Geleeënheet gehat, fir d'Féierung auszebauen, ma beim Rodrigues sengem Schoss konnt de Ruffier nach paréieren. Soumat wënnt Hueschtert no enger gudder 2. Halbzeit mat 2:0 géint de Racing.

Hamm - Rouspert 5:0

1:0 Souza (23'), 2:0 Cardoso (49'), 3:0 Teles (63'), 4:0 Correia (78'), 5:0 Deruffe (86')

Jeunesse Esch - Rodange

19:30 Auer

