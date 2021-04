Gladbach verléiert iwwerdeems géint Hoffenheim. Spezia Calcio iwwerrascht den Inter Mailand a Sevilla ka sech géint Levante mat 1:0 behaapten.

Nieft der däitscher Bundesliga gouf um Mëttwoch Owend och an England, Italien a Spuenien gespillt. An och de Leandro Barreiro war mat Mainz am Asaz. De Lëtzebuerger ka sech zu Bremen iwwert eng wichteg 1:0 Victoire freeën.

Bundesliga

Borussia Dortmund - Union Berlin 2:0

1:0 Reus (27'), 2:0 Guerreiro (88')

No 12. Sekonnen hätt mat e bësse méi Reussite et eng éischte Kéier kéinte rabbelen, d'Lat sollt awer am Ingvartsen sengem Wee stoen, soss hätt Union de Start no Mooss higeluecht. Dortmund huet e bësse gebraucht bis sie sech am Match erem fonnt hunn, hat dunn awer mam Rayna an Haaland gutt Chancen. An der 27. huet den Arbitter een Elefmeter fir de BVB gepaff, deen den Norwegesche Stiermer allerdengs lanscht geschoss huet. De Noschoss sollt de Reus awer am Gol ennerbrengen, sou dass déi Schwarz-Giel mat enger knapper Féierung an d'Paus gaange sinn.

Am 2. Duerchgang hätte souwuel de Sancho wéi och de Kruse weider Goler kéinte markéieren, d'Prezisioun bzw d'Gléck sollt net ob der Säit vun den Eisernen leien. Kuerz viru Schluss huet de Guerreiro de Sack zou gemaach. Bis ob dem Kruse seng Chance ass vun Union an der offensiv relativ wéineg komm, sou dass sech de BVB um Enn ka wichteg 3 Punkte sécheren, dat em de Kampf fir d'Champions League Qualifikatioun.

Werder Bremen - Mainz 0:1

0:1 Szalai (16')

Eng intensiv gefouert Partie vu béiden Ekippen, an där ee bemierkt huet dass et fir déi 2 Ekippen em immens vill gaangen ass. Mainz ass duerch de Szalai frei a Féierung gaangen, Bremen hätt mat e bësse Chance a Prezisioun nach virun der Hallschent den Ausgläich kéinte schéissen. No der Paus ass et hin an hier gaangen an et gouf em all Ball gekämpft. Um Enn sollt sech Mainz awer iwwert Zäit retten a gewënnt duerch déi besser a kloer Golchancen. Fir Bremen ass et déi 6. Néierlag um Stéck. Mainz bestätegt dogéint seng gutt Form a kann an der Tabell laanscht Bremen zéien, dat bei engem Match manner. Deemno immens wichteg 3 Punkte fir d'Ekipp vum Leandro Barreiro, deen déi 90 Minutten duerchgespillt huet.

TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 3:2

0:1 Plea (25'), 0:2 Lazaro (45+1'), 1:2 Kramaric (49'), 2:2 Bebou (60'), 3:2 Kramaric (65')

VFB Stuttgart - VFL Wolfsburg 1:3

0:1 Schlager (13'), 0:2 Weghorst (29'), 0:3 Gerhard (65'), 1:3 Castro (90+2')

Hertha BSC Berlin - SC Freiburg

Well déi komplett Ekipp vun Hertha BSC Berlin wéinst positive Coronafäll bei Spiller a Staf a Quarantän geschéckt gouf, huet DFL wéi och leschte Weekend géint Mainz entscheet de Match tëschent Hertha a Freiburg ofzesoen.

Premier League

Tottenham Hotspur - FC Southampton 2:1

0:1 Ings (30'), 1:1 Bale (60'), 2:1 Son (90')

Am Spill 1. no der Entloossung vum José Mourinho huet Tottenham eng ganz schlecht 1. Hallschent gespillt. Deementspriechend ass Southampton och verdéngt mat 1:0 an d'Paus gaangen. Nom Säitewiessel huet sech bei de Spurs awer een anert Bild virfonnt an esou war et de Bale deen den Ausgläich konnt markéieren. D'Ekipp vum Ryan Mason, jéngsten Trainer an der Geschicht vun der englescher Premier League, huet an der Schlussphase de Wee no fir gesicht, a sech an der 90. Minutt mam Son sengem Gol belount. Eng spéit an opgrond vun der 2. Hallschent net onverdéngte Victoire fir d'Spurs.

Serie A

AC Mailand - Sassuolo Calcio 1:2

1:0 Calhanoglu (30'), 1:1 Raspadori (76'), 1:2 Raspadori (83')

D'Rossoneri sinn duerch e schéine Gol aus ronn 14 Meter vum Calhanoglu no enger gudder hallwer Stonn net onverdéngt a Féierung gaangen. D'Gäscht haten hirersäits awer och 2 gutt Chancen, Boga an der Ufanksphase a Berardi kuerz virun der Paus hunn de Ball awer net konnten am Filet ënnerbréngen, sou dass den AC mat 1:0 an d'Paus gaangen ass. Een anert Bild huet sech dunn an der zweeter Hallschent gewisen. Sassuolo konnt hier Chancen notzen an huet a Persoun vum Raspadori direkt zwee mol zougeschloen. Domat gewënnt Sassuolo Calcio mat 2:1 géint den AC Mailand.

Spezia Calcio - Inter Mailand 1:1

1:0 Farias (12'), 1:1 Perisic (39')

Inter huet ganz onerwaart 2 Punkten zu Calcio leie gelooss a muss sech mat engem 1:1-Gläich zefridde ginn. Trotz engem Chancen-Iwwerplus vun 18:1 Schëss ass et Inter net gelonge méi wéi ee Gol ze schéissen. Well awer och den AC Mailand Punkte leie gelooss huet, ass de Gläichspill tëscht Inter a Spezia Calcio fir den Inter wuel nëmmen hallef esou schlëmm, leien si nämlech nach ëmmer 10 Punkte virum AC an der Tabell.

Juventus Turin - Parma Calcio 3:1

0:1 Brugman (25'), 1:1 Alex Sandro (43'), 2:1 Alex Sandro (47'), 3:1 de Light (68')

Juventus Turin ass nom iwwerraschende Réckstand no 25. Minutten zeréck an de Match komm a gewënnt schlussendlech verdéngt mat 3:0 géint Parma zwee Goler vum Alex Sandro a dem de Light. Juventus kann domat vun der Néierlag vum AC Mailand profitéieren a leit an der Tabell nëmmen nach 1 Punkt hannert de Rossoneris.

La Liga

UD Levante - FC Sevilla 0:1

0:1 En Nesyri (53')

CA Osasuna - FC Valencia 3:1

1:0 Martinez (13'), 1:1 Gameiro (30'), 2:1 Calleri (32'), 3:1 Torres (67')

