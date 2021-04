Am portugisesche Futtballchampionnat huet an der 2. Liga Casa Pia e Freideg den Owend 1:1 bei Estoril Praia gläichgespillt.

An der 2. däitscher Bundesliga huet de Karlsruher SC e Freideg den Owend géint d'Würzburger Kickers 2:2 gespillt. Den Dirk Carlson stoung no senger Blessure nach net am Kader vun de Karlsruher.

An der 2. Liga am portugisesche Championnat huet de Marvin Martins mat Casa Pia gespillt. Fir de Lëtzebuerger Nationalspiller a seng Coequipiere gouf et no 90 Minutte bei Estoril Praia een 1:1-Remis. De Martins gouf an der 46. Minutt agewiesselt.