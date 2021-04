Domadder muss Bayern München an der Bundesliga weider op den Titel waarden. Fréisten den 8. Mee kënne si sech deen elo sécheren.

Bundesliga

RB Leipzig - VfB Stuttgart 2:0

1:0 Haidara (46'), 2:0 Forsberg (67', Eelefmeter)

An den éischte Minutte war d'Partie tëscht Leipzig a Stuttgart nach ganz oppen, ma dat huet sech no der Rouder Kaart vum Ahamada geännert. De VfB huet duerno hannen zougemaach an huet sech drop konzentréiert, fir d'Null ze halen. Leipzig huet dogéint probéiert, fir de Match an d'Hand ze huelen a konnt sech och e puer Chancen an den éischte 45 Minutten erausspillen. Um Enn hu se awer keng dovunner genotzt, sou datt et mam 0:0 an d'Paus gaangen ass.

An der zweeter Hallschent huet Leipzig dunn awer den Ënnerscheed gemaach. Sekonnen nodeems den Arbitter d'Partie nees ugepaff hat, ass d'Lokalekipp duerch den Haidara mat 1:0 a Féierung gaangen. An der 67. Minutt huet de Forsberg per Eelefmeter op 2:0 erhéicht. Bis zum Schluss huet d'Ekipp vum Nagelsmann den Toun uginn an huet Stuttgart keng Chance gelooss, fir zeréck an de Match ze kommen. Um Enn ass et eng verdéngte Victoire fir Leizpig. An der Tabell verkierzt een domadder de Retard op de Leader Bayern op 7 Punkten. Dem FCB wäert de Championstitel wuel awer net méi ze huele sinn.

Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld (18h)

Premier League

Leeds United - Manchester United 0:0

Nom klore 6:2 fir Manchester United an der Hironn wollt een och auswäerts géint Leeds eng Victoire feieren. D'Lokalekipp huet et ManUnited awer net einfach gemaach. D'Gäscht haten an den éischte 45 Minutte méi Zuch zum Gol, ma Leeds stoung kompakt an huet net wierklech vill zougelooss. Béid Ekippen hunn net genuch Risiko geholl, sou datt et mat 0:0 an d'Paus gaangen ass.

Och an der zweeter Hallschent konnt keng Ekipp den Ënnerscheed maachen. Bannent den 90 Minutten ass kee Gol gefall, sou datt sech Leeds a Manchester United mat engem 0:0 trennen. No 33 Spilldeeg läit ManUnited 10 Punkten hannert ManCity op der 2. Plaz an der Tabell.

Ligue 1

SCO Angers - AS Monaco (17h05)

Olympique Lyon - OSC Lille (21h)

Serie A

AC Florenz - Juventus Turin 1:1

1:0 Vlahovic (29', Eelefmeter), 1:1 Morata (46')

Juventus Turin ass beim AC Florenz net iwwert een 1:1-Remis erauskomm. Nodeems d'Lokalekipp an der 29. Minutt duerch een Eelefmeter a Féierung gaange war, huet d'Juve kuerz no der Paus duerch de Morata ausgeglach. E weidere Gol ass net gefall. An der Tabell steet d'Juve Punktgläich mam AC Mailand op der zweeter Plaz.

Inter Mailand - Hellas Verona 1:0

1:0 Darmian (76')

Ee Gol ass Inter Mailand e Sonndeg um 33. Spilldag an der Serie A duergaangen fir sech géint Hellas Verona ze behaapten. Domadder mécht Inter a weidere Schrëtt a Richtung Championstitel. Un der Spëtzt huet ee fënnef Spilldeeg viru Schluss eng Avance vun 13 Punkten op den AC Mailand. Den AC huet awer ee Match manner.

La Liga

FC Villarreal - FC Barcelona (16h15)

Athletic Bilbao - Atlético Madrid (21h)

