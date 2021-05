De Lëtzebuerger huet den nationale Rekord ëm 18 Honnertstel verbessert. Déi nei Zäit steet elo bei 55 Sekonnen an 83 Honnertstel.

Op der Europameeschterschaft am Schwammen, zu Budapest an Ungarn, huet de Max Mannes e Mëttwoch säin eegene Lëtzebuerger Rekord iwwer 100 Meter Réck ëm 18 Honnertstel verbessert. Déi nei Zäit steet elo bei 55 Sekonnen an 83 Honnertstel.

D'Monique Olivier ass iwwer 200 Meter Crawl eng Zäit vun zwou Minutten, eng Sekonn an 28 Honnertstel geschwommen. Domadder ass déi 23 Joer al Schwëmmerin nëmme knapp iwwert hirer Beschtzäit (2:00,71) bliwwen.

De Raphaël Stacchiotti ass iwwer 200 Meter 4 Nages eng Zäit vun zwou Minutten, fënnef Sekonnen a 60 Honnertstel geschwommen. Keen neie Rekord gouf et e Mëttwoch fir de Joao Carneiro. Iwwer 200 Meter 4 Nages ass de Chrono fir de Lëtzebuerger no zwou Minutten, siwe Sekonnen a 84 Honnertstel stoe bliwwen. Seng Beschtzäit läit bei zwou Minutten, sechs Sekonnen an 42 Honnertstel.