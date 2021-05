D'Cathy Donckel war e Mëttwoch den Owend 2. Arbittesch bei der 1. Dammefinall am Basket tëscht dem T71 Diddeleng an der Résidence vu Walfer.

Beim BBC Gréngewald ass déi jonk Fra lizenzéiert. Mat 18 Joer huet si mam Arbitrage ugefaangen. Éischter eng kuriéis Situatioun huet d'Cathy dozou beweegt, zur Päif ze gräifen.

All Match ass besonnesch. Eng Championnatsfinall ass allerdéngs eppes Spezielles. Do gëllt et als Arbittertrio, ëmsou méi konzentréiert ze sinn. Dacks maachen nämlech kleng Detailer den Ënnerscheed.

Virun all Partie ginn d'Arbitteren eventuell Situatiounen, déi kéinten am Match opkommen, nach eemol duerch.

Zanter 6 Joer päift d'Cathy um héchsten Niveau bei den Dammen. Déi 4. Saison ass et bei den Hären. Béides mécht der geléierter Affekotin vill Freed.

Respekt ass wichteg. An all Sportaart. Am Basket genéisst d'Cathy Donckel den néidege Respekt vun Drëttpersounen.

29 Joer jonk ass d'Cathy Donckel, si huet Droit zu Stroossbuerg a Paräis studéiert. Souwuel hiren Job ewéi den Hobby ginn der Arbittesch vill Satisfaktioun. Ziler ginn et och. Am léifste wéilt d'Cathy souwuel eng Championnats- ewéi Coupefinall päifen. E Wonsch, deen déi Responsabel hir bestëmmt geschwënn emol erfëllen.

Mat vill Éiergäiz a Begeeschterung féiwert d'Cathy all Basketmatch entgéint. Well si selwer mol gespillt huet, versteet si och wann d'Spiller oder d'Coache mol net mat enger Decisioun averstane sinn.