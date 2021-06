Esch kann e 18 Punkte Réckstand an der 2. Hallschent dréinen, geet a Féierung, mä verléiert trotz allem nach géint d'Etzella. Diddeleng iwwerrennt Walfer.

Um Sonndeg stoungen déi éischt d'Halleffinallen am Häre-Basket um Programm. Hei konnt sech d'Etzella inextremis mat 80:79 géint de Basket Esch behaapten an den T71 Diddeleng huet zu Walfer kloer mat 94:68 gewonnen.

Déi 2. Halleffinallen an der Best-of-three-Serie ginn e Mëttwoch den Owend um 20 Auer gespillt.

Etzella Ettelbréck - Basket Esch 80:79 (25:15, 20:14, 17:24, 18:26)

De Match tëscht der Etzella, dem Champion aus dem Joer 2019, an dem Champion vum leschte Joer Basket Esch huet am Virfeld Grousses versprach, well béid Ekippen dat ganzt Joer gudde Basket gespillt hunn.

Béid Ekippe sinn awer net wierklech gutt an de Match komm an et war eng zéi Ufanksphas. Dono huet d'Etzella e Gang eropgeschrauft an huet virun allem vun der Dräierlinn gutt getraff. Esch iwwerdeems huet am 1. Quarter nëmmen 1/10 Dräier getraff, sou dass d'Gäscht no 10 Minutte mat 15:25 am Réckstand louchen. Och am zweete Véierel waren et ze vill Eenzelaktioune bei den Escher, d'Defense stoung och net gutt, an esou louch d'Etzella ënnert dem Impuls vum Ivan Delgado an der Paus mat 45:29 vir.

Nom Säitewiessel ass Esch mat engem 5:0-Laf aus de Kabinne komm, an huet virun allem an der Offensiv een anert Gesicht gewisen. Si hu gekämpft, si hu sech net geschloe ginn, mee si kruten d'Offensiv vun der Etzella einfach net wierklech an de Grëff. Um Enn vum drëtte Véierel ass Esch dunn awer bemol en 11:0-Laf gelongen a sou sollten d'Spectateuren en immens spannende leschte Véierel gesinn. Esch ass et ënnert dem Impuls vum Clancy Rugg gelongen de Match ze dréinen, mat 2 Punkten a Féierung ze goen, éier dem Jairo Delgado seng Stonn geschloen huet an hie mam Dräier vun der Dräierlinn de Match a leschter Sekonn zu Gonschte vun den Ettelbrécker mat 80:79 entscheet huet.

Résidence Walfer - T71 Diddeleng 68:94 (14:36, 16:17, 17:22, 21:19)

D'Iwwerraschungsekipp vu Walfer huet an der Regular-Saison bis ewell zwee Mol géint den T71 gewonnen. Deemno wossten déi Diddelenger wat si géif erwaarden.

E ganz staarken 1. Véierel vun den Diddelenger. Bis op 11 Punkte vum Malcolm Mandela ass vu Walfer an der Offensiv näischt komm an Diddeleng huet säi Géigner quasi iwwerwannt. Den T71 huet an der Offensiv de Ball excellent dréine gelooss, quasi all Worf ass eragaangen, an och am Kollektiv huet een iwwerzeegt. Bis op eng kleng Auszäit am 2. Quarter huet sech een änlecht Bild am 2. Véierel gewisen, an deem et Walfer net gelongen ass, un déi gutt Leeschtungen aus deene vergaangene Matcher unzeknäppen, sou dass d'Lokalekipp an der Paus mat 30:53 am Réckstand louch.

Déi Diddelenger hunn och an deenen zweeten 20 Minutten de Fouss net vum Gas geholl, ware weiderhin immens bësseg. Walfer verléiert um Enn kloer an däitlech mat 68:94 géint den T71, a muss sech eppes afale loossen, wëlle si de Wee nach an d'Finalle packen. E Mëttwoch um 20 Auer ass Walfer deemno zu Diddeleng gefuerdert.

© Cliff Schmitt

Härebasket