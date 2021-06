De Futtball-Rekordchampion huet dat e Méindeg op senger Internetsäit annoncéiert.

De fréiere Profi aus der däitscher Bundesliga ersetzt domat der Griich Giorgios Petrakis, deen elo e Kontrakt op Zypern ënnerschriwwen huet. Et ass schonn eng speziell Situatioun, ëmmerhi war de 46 Joer ale Strasser bis d'lescht Saison 9 Joer beim Äerzrival, der Escher Fola, op der Trainerbänk.

Den ëmgedréite Wee hat jo den aktuelle Fola-Trainer Sébastien Grandjean geholl, dee virdru schonn eng Kéier op der Grenz Trainer war. Dem Jeff Strasser seng lescht Trainerstatioun war bis zejoert am Oktober zu Hesper um Holleschbierg beim Swift.

D'griichesch Investisseure bei der Jeunesse wëllen, datt et endlech biergop gett. Déi Schwaarz-Wäiss goufen dës Saison just déi 8. an der Tabell. Mam Strasser soll et elo och nees méi Kontinuitéit um Trainerposte ginn. An deenen zwou leschte Saisonen huet d'Ekipp vun der Grenz net manner wéi 5 Trainer verbraucht.