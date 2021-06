Am drëtten an decisive Match huet sech Esch e Freideg den Owend géint d'Etzella mat 88:76 behaapt.

Am nationale Basketchampionnat ass e Freideg den Owend d'Decisioun gefall wéi eng Ekipp nieft Diddeleng an der Finall ëm den Titel wäert kämpfen. An dat ass de Basket Esch. Am drëtten an decisive Match vun den Halleffinallen hu sech Rugg a Co bei der Etzella mat 88:76 behaapt. An der Paus louchen déi Escher mat 44:29 a Féierung.

Déi éischt Finall vum Basketchampionnat tëscht Diddeleng an Esch gëtt de 15. Juni gespillt.