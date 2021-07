E Sonndeg den Owend dréint sech am Sport op der Tëlee alles ëm d'Lëtzebuerger, déi sech fir Tokio qualifizéiert hunn.

Vum 23. Juli bis den 8. August sinn zu Tokio d'Olympesch Summerspiller. Mat dobäi ass och nees eng Lëtzebuerger Delegatioun. Aktuell besteet d'Team Lëtzebuerg aus 12 Sportler a Sportlerinnen, déi sech qualifizéiert hunn.

An der Sportemissioun op RTL Télé Lëtzebuerg ginn e Sonndeg vun 20 Auer un ënnert anerem Portraite vun de Lëtzebuerger Sportler a Sportlerinne gewisen an de President vum Lëtzebuerger Olympesche Comité André Hoffmann an den techneschen Direkter vum COSL Heinz Thews sinn am Interview.

Kuckt d'Emissioun vun 20 Auer u live op der Tëlee oder am Stream op RTL.lu

Den Iwwerbléck vun de Lëtzebuerger Sportler a Sportlerinnen zu Tokio:

Cyclissem: Christine Majerus, Michel Ries, Kevin Geniets

Liichtathletik: Bob Bertemes, Charel Grethen

Dëschtennis: Ni Xia Lian, Sarah De Nutte

Schwammen: Raphaël Stacchiotti, Julie Meynen

Reiden: Nicolas Wagner

Triathlon: Stefan Zachäus

Bouschéissen: Jeff Henckels