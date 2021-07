No enger klorer 94:65-Victoire fir d'FLBB-Formatioun géint de Kosovo um Donneschdeg, gouf et eng weider Victoire e Freideg fir d'Basketsdammen.

Zypern war direkt besser an de Match komm a konnt aus hiren zwee éischte Ballbesëtz direkt 4:0 an Avantage goen. Ma déi rout Léiwinnen hu sech dovunner net beandrocke gelooss a waren nom éischte Véierel schonn 22:17 vir. Och den nächste Quarter ass kloer un d'Lëtzebuergerinne gaange, esou datt si mat engem 50:37 Avantage an d'Paus goungen.

Och den drëtte Véierel hunn d'Lëtzebuerger Damme kloer dominéiert, dat mat 25:11, esou datt si an déi lescht 10 Minutte mat enger klorer Avance vun 27 Punkte gaange sinn. Do gouf et mat 15:12 méi e knappe Score fir déi rout Léiwinnen, déi sech awer zum Schluss souverän mat 90:60 behaapten. Méi Info iwwert de Match mat alle Statistike fënnt een um Site vun der EM.

Mat zwou Victoiren aus zwee Matcher ginn d'Lëtzebuerger Dammen dann déi éischt am Grupp B. E Freideg ass Roudag an e Samschdeg treffe si op den zweeten aus dem Grupp A, Malta, dee Match ass um 19 Auer eiser Zäit a gëtt op RTL.lu iwwerdroen. Sollten déi rout Léiwinnen sech och hei duerchsetzen, treffe si dann e Sonndeg an der Finall op de Gewënner tëscht Irland an dem Kosovo. Sollte si verléieren, spille si de Match ëm d'Plaz 3.