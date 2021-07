D'FLBB-Dammen hunn e Samschdeg den Owend op Zypern hirem Géigner Malta net den Hauch vun enger Chance gelooss a verdéngt mat 89:46 gewonnen.

E Samschdeg gouf et fir d'Lëtzebuerger Dammen-Nationalekipp bei der Europameeschterschaft vun de klengen Natiounen déi drëtte Victoire am drëtte Match. D'FLBB-Dammen hu sech héich verdéngt mat 89:46 géint Malta duerchgesat a sech domadder fir d'Finall e Sonndeg qualifizéiert. Hei waart um 18 Auer Irland op d'Lëtzebuergerinnen. Och dee Match kënnt Dir nees am Livestream op RTL.lu suivéieren.

Simon a Co hunn an der Halleffinall vun Ufank un de Géigner dominéiert a sinn direkt mat engem 10:0 gestart. Um Enn vum 1. Véierel hat ee sech eng 26:15-Avance erausgespillt. Och duerno huet d'FLBB-Formatioun den Toun uginn an et huet een de Spillerinne vu Malta keng Chance gelooss. Um Enn vum 2. Véierel stoung et 50:25.

No der Paus war et dat nämmlecht Bild. Lëtzebuerg huet säi Spill weider duerchgezunn a Malta net an de Match komme gelooss. Beim Score vu 65:37 ass et an déi lescht 10 Minutte gaangen. Hei huet sech net méi vill gedoen an d'Lëtzebuergerinnen hunn hire grousse Virsprong iwwert d'Zäit bruecht. Si gewannen um Enn mat 89:46. D'Anne Simon war mat 19 Punkte bescht Scorerin.

An der Finall kritt Lëtzebuerg et e Sonndeg mat Irland ze dinn. D'Irinnen hate sech an den Halleffinalle mat 86:72 géint de Kosovo duerchgesat.

