An der Finall huet sech Lëtzebuerg mat 69:59 géint Irland duerchgesat.

Mat dräi souveräne Victoiren am Réck sinn esouwuel Lëtzebuerg wéi och Irland e Sonndeg an d'Finall vun der Dammebasket-EM vun de klengen Natioune gaangen. An engem enke Match hu sech d'Lëtzebuergerinnen um Enn verdéngt mat 69:59 géint d'Irinne behaapt a sech d'Goldmedail geséchert.

No enger ausgeglachener Ufanksphas konnt Lëtzebuerg no gutt 3 Minutten d'Féierung iwwerhuelen a sech e klenge Virsprong erausspillen. No den éischten 10 Minutte stoung et 27:20 fir d'Ekipp aus dem Grand-Duché. Am zweete Véierel ass et weider eng enk Partie bliwwen. Irland konnt tëschenduerch de Réckstand ophuelen an a Féierung goen. D'Lëtzebuergerinne sinn awer drubliwwen, esou datt et mat engem 41:41 an d'Paus gaangen ass.

Am drëtte Véierel war et ufanks weider een Duell op Aenhéicht. No 5 Minutte konnte Simon a Co awer nees laanscht d'Irinnen zéien a sech e Virsprong vun 12 Punkten erausspillen. Beim Score vun 58:46 ass et an déi lescht 10 Minutte gaangen. Hei hunn d'FLBB-Dammen de Géigner net méi erukomme gelooss. Um Enn gewanne si verdéngt mat 69:59.

Klickt hei, fir op d'Statistike vun der Finall tëscht Irland a Lëtzebuerg ze kommen.

Fir d'Michèle Orban war et iwwerdeems dee leschte Match am Trikot vun der Lëtzebuerger Nationalekipp. D'Basketspillerin hat virun e puer Wochen och schonn e Schlussstréch ënnert hir Karriär beim T71 Diddeleng gezunn.

Bronze huet sech bei der EM vun de klenge Länner op Zypern de Kosovo geséchert. Am Match ëm déi drëtte Plaz huet ee sech mat 70:60 géint Malta duerchgesat.