Mat 5:1 huet een eng kloer Victoire géint den Opsteiger gefeiert. An der franséischer Ligue 1 bleift Lille ouni Victoire.

An der Bundesliga ass e Samschdeg och de Ball gerullt. Hei gouf et ënnert anerem kloer Victoirë fir Stuttgart an Hoffenheim. Den Detail fannt Dir hei.

Premier League

Manchester United - Leeds 5:1

1:0 Bruno Fernandes (30'), 1:1 Ayling (48'), 2:1 Greenwood (52'), 3:1 Bruno Fernandes (54'), 4:1 Bruno Fernandes (60'), 5:1 Fred (68')

Perfekten Optakt an déi Saison fir Manchester United. Mat dräi Goler vum Bruno Fernandes an engem ausverkaaften Old Trafford am Réck hunn d'Red Devils de Rival Leeds United mat 5:1 ofgeschoss. Mat 4 Assists war de Pogba de Mann vum Match an huet domadder och nach een neie Rekord an der Premier League realiséiert. Vun der éischter Sekonn un huet Manchester United een héijen a gëftege Pressing op d'Gäscht ausgeüübt. Vum tëschenzäitlechen Ausgläich kuerz no der Paus huet ManUnited sech net stoppe gelooss a sech ganz verdéngt um Enn déi kloer 5:1-Victoire geséchert.

E Samschdeg ass och bekannt ginn, datt den Defenseur Raphael Varane bei ManUnited ënnerschriwwen huet. De franséische Weltmeeschter wiesselt fir 50 Milliounen Euro vu Real Madrid op d'Insel an ass deen zweete grousse Wiessel nom Dortmunder Jadon Sancho (85 Milliounen Euro) an dëser Saison.

FC Chelsea - Crystal Palace 3:0

1:0 Marcos Alonso (27'), 2:0 Pulisic (40'), 3:0 Chalobah (58')

Chelsea huet Crystal Palace um 1. Spilldag keng Chance gelooss. Géint een absolutt ënnerleeëne Géigner gouf et e verdéngten 3:0-Succès un der Stamford Bridge. Chelsea, nach ouni de Lukaku, war vun Ufank un déi besser Ekipp an huet probéiert, duerch vill Ballzirkulatioun Lächer an der kompakter Defense vun den Eagles ze fannen. Fréi gouf et dann och scho Chancen. Mat engem wonnerschéinen direkte Fräistouss huet de Marcos Alonso an der 27. Minutt de verdéngten 1:0 fir d'Lokalekipp geschoss. Nach virun der Paus konnt de Pulisic (40') op 2:0 erhéijen. Fir d'Schlussresultat huet de Chalobah an der 58. Minutt mam 3:0 gesuergt.

Norwich City - Liverpool (18h30)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Ligue 1

OSC Lille - OGC Nice 0:4

0:1 Dolberg (1'), 0:2 Boudaoui (5'), 0:3 Gouiri (45+4', Eelefmeter), 0:4 Dolberg (64')

De Start an déi nei Saison hat ee sech zu Lille sécherlech anescht virgestallt. Nom 3:3 beim Optakt géint Metz huet de franséische Champion um 2. Spilldag mat 0:4 géint Nice de Kierzere gezunn. Direkt an der éischter Minutt war d'Ekipp vum Gourvennec duerch e Gol vum Dolberg a Réckstand geroden. Nëmme véier Minutte méi spéit hat de Boudaoui op 2:0 erhéicht. Mam 3:0 vum Gouiri Sekonne virun der Paus war d'Partie schonn decidéiert. Den Dolberg huet an der 64. Minutt mat sengem zweete Gol vum Dag fir d'4:0-Schlussresultat gesuergt.

PSG - Racing Stroossbuerg (21h)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

Deportivo Alavés - Real Madrid (22h)

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga