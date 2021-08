De VfB huet géint den Opsteiger mat 5:1 gewonnen. D'TSG huet zu Augsburg mat 4:0 gewonnen. Een 1:1 gouf et tëscht Berlin a Leverkusen.

Nodeems sech e Freideg den Owend beim Optakt vun der neier Bundesliga-Saison Gladbach a Bayern mat engem 1:1 getrennt haten, war et e Samschdeg d'Suite vum 1. Spilldag.

Stuttgart huet näischt géint Greuther Fürth ubrenne gelooss. De VfB konnt sech souverän mat 5:1 géint den Opsteiger duerchsetzen. Fir d'Lokalekipp hunn den Endö (30'), Klement (36'), Kempf (55', 76') an Al Ghaddioui (61') getraff. De Leweling huet Sekonne viru Schluss de Gol fir Fürth geschoss. Fir Stuttgart ass et déi éischt Optaktvictoire zanter 10 Joer.

Däitlech méi spannend war de Match tëscht Union Berlin a Bayer Leverkusen. Am Stadion "An der Alten Försterei" hat den Awoniyi an der 7. Minutt d'Lokalekipp mat 1:0 a Féierung bruecht. Nëmme 5 Minutte méi spéit huet den Diaby fir d'Gäscht ausgeglach. Béid Ekippen hunn duerno e weidere Gol gesicht, ma kenger Formatioun wollt dëse geléngen. Mat 1:1 ass de Match op en Enn gaangen.

Eng verdéngt, wann och knapp Victoire gouf et fir Wolfsburg. De VfL huet sech duerch e Gol vum Weghorst an der 22. Minutt mat 1:0 géint Bochum behaapt. Fir den Opsteiger hat de Match direkt schlecht ugefaangen. An der 4. Minutt war den Tesche wéinst engem Handspill mat Rout vum Terrain geschéckt ginn.

Keng Problemer hat d'TSG Hoffenheim beim 4:0 zu Augsburg. Larsen (37'), Adamyan (79'), Rutter (88') a Rudy (90+5') hu fir d'Goler gesuergt.

Keng Goler si gefall tëscht Bielefeld a Freiburg.

Klickt hei, fir op den Iwwerbléck vun der Bundesliga ze kommen.

D'Resultater vum 1. Spilldag

D'Tabell vun der Bundesliga