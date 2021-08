RTL-Informatiounen no ass de Jéngste vun deenen 3 Thill-Profie en Donneschdeg an d'Ukrain geflunn an huet en Freideg de Medizin-Check gemaach.

De Vincent Thill war bis virun 2 Wochen nach bei Nacional Funchal a Portugal ënner Kontrakt. An Zukunft spillen den Olivier an de Vincent Thill zesummen an der Ukrain bei Vorskla Poltava. Duerch seng Blessure a seng Operatioun un den Adducteure goufen et Divergenzen tëscht dem 21 Joer ale Lëtzebuerger Futtballnationalspiller a sengem portugisesche Veräin. Fir de Veräin aus der zweeter portugisescher Liga huet de Vincent Thill an 19 Matcher 3 Virlage ginn.