Den aktuellen englesche Champion Manchester City huet Arsenal London um Samschdeg Mëtteg mat 5:0 geklappt a kann déi 2. Victoire an dëser Saison feieren.

Och e puer Lëtzebuerger Futtballer sinn um Samschdeg am Asaz. Den Iwwerbléck fannt dir hei.

Premier League

Manchester City - FC Arsenal 5:0

1:0 Gündogan (7'), 2:0 Torres (12'), 3:0 Gabriel Jesus (43'), 4:0 Rodri (53'), 5:0 Torres (84')

D'Gunners ware vun Ufank un déi ënnerleen Ekipp an hate géint de Champion vu Manchester keng Chance. An der Paus stoung et deemno schonn's 3:0 fir d'Sky Blues. No enger rouder Kaart an der 35. Minutt vum Granit Xhaka hunn d'Gäscht och nach iwwer 45 Minutten an Ënnerzuel misste spillen. Och an der zweeter Hallschent huet sech net vill um Bild geännert, sou dass d'Ekipp vum Pep Guardiola mat 5:0 géint d'Gunners wannen. Arsenal bleift deemno no 3. Spilldeeg wéider ouni Punkt.

West Ham United - Crystal Palace (16h00)

Brighton - FC Everton (16h00)

FC Liverpool - FC Chelsea (18h30)

Serie A

Atalanta Bergamo - FC Bologna (18h30)

Lazio Roum - Spezia Calcio (18h30)

Ligue 1

OGC Nice - Girondins Bordeaux (17h00)

La Liga

Celta Vigo - Athletic Bilbao (17h00)

