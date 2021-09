Am éischte Match am neie Stadion gouf et eng Victoire fir d'Rout Léiwen an domadder och déi nächst 3 Punkten.

An der Qualifikatioun fir d'Futtballweltmeeschterschaft am Katar war Lëtzebuerg e Mëttwoch den Owend géint den Aserbaidjan gefuerdert. No enger staarker an dominanter 1. Hallschent ass Lëtzebuerg duerch Goler vum Pinto a Rodrigues mat 2:0 an d'Paus gaangen. An den zweete 45 Minutten huet den Aserbaidjan Lëtzebuerg an déi eegen Hallschent gedréckt an huet duerch de Makhmudov den 1:2 geschoss. Dono konnt Lëtzebuerg ënner Drock stoend dëse knappe Virsprong awer iwwert d'Zäit bréngen a mat 2:1 gewannen.

Am zweete Match vun der Grupp A louch Portugal laang géint Irland am Réckstand, mee an der Schlussphas konnte se de Match nach dréinen. An der 45. Minutt hat den Egan Irland a Féierung bruecht, duerch 2 Goler vum Ronaldo an der 89. an 96. Minutt huet Portugal in extremis mat 2:1 gewonnen. De Ronaldo huet domadder d'Goler 110 an 11 fir Portugal geschoss an domadder een neie Rekord realiséiert.

Serbien huet dann nach mat 4:0 géint de Katar gewonnen. Dëse Match zielt jo net fir d'Qualifikatioun.

An der Tabell am Grupp A steet Portugal un der Spëtzt mat 10 Punkten. Serbien huet der 7 a Lëtzebuerg der 6.

Reaktioune vun de Lëtzebuerger

Am Interview mam Mike Fandel hu sech de Luc Holtz, de Christopher Martins, de Mica Pinto an de Laurent Jans zefridde gewisen.

De Resumé vum Match

Lëtzebuerg - Aserbaidjan 2:1

1:0 Pinto (9.'), 2:0 Rodrigues (28.', Eelefmeter), 2:1 Mahmudov (67.')

Scho virum Match war Lëtzebuerg de Favorit an esou sinn se och direkt an de Match gestart. Vun Ufank u waren d'Rout Léiwen dominant an hunn den Aserbaidjan an déi eegen Hallschent gedréckt.

Schonn nëmmen no 9 Minutten ass dem Mica Pinto dann och de verdéngten éischte Gol am neie Stadion gelongen. No engem schéine Ball vum Sinani huet sech de Pinto de Ball laanscht en Defenseur geluecht, fir dësen dann ënnert dem Golkipper erduerch an de Gol ze schéissen.

Dono gouf et e puer Minutten an deene sech d'Lëtzebuerger méi zeréckgezunn hunn, mee an der 28. Minutt ass de Barreiro gëfteg bliwwen, huet gutt nogesat, sou dat e vum Hüseynov am Strofraum gefoult gouf an den Arbitter op de Punkt gewisen huet. De fällegen Eelefmeter huet de Rodrigues an de rietsen Eck geschoss.

Mam 2:0-Virsprong fir d'Ekipp vum Luc Holtz ass et an d'Paus gaangen.

Bescht Zeenen aus der 1. Hallschent An den éischte 45 Minutten huet Lëtzebuerg eng staark Leeschtung gewisen sou dat et mat engem 2:0 an d'Paus gaangen ass.

Och no der Paus sinn d'Rout Léiwe ganz konzentréiert bliwwen an hunn d'Gäscht net an de Match komme gelooss. An der 58. Minutt hat den Olivier Thill eng grouss Chance op den 3:0, mee en huet de Ball laanscht de Golkipper an dunn och laanscht de Gol geluecht.

An der 67. Minutt ass de Gäscht den Uschloss gelongen, wéi de Makhmudov e Fräistouss aus 25 Meter an de rietsen Eck gezierkelt huet.

Den Aserbaidjan war elo besser am Match an huet d'Lëtzebuerger an déi eegen Hallschent gedréckt. Vill Entlaaschtung gouf et net méi. Den Aserbaidjan huet op den 2:2 gedréckt, mee déi Rout Léiwen hu gekämpft a sécheren sech um Enn eng 2:1-Victoire.