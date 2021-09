De Basket-Hären-Nationaltrainer Ken Diederich war Invité um Radio.

De Jeff Kettenmeyer huet mat him iwwert d'FLBB Formatioun, säin neie Posten als „Head of Basketball“ an iwwert déi nei Saison geschwat. Dir kënnt de ganzen Interview, deen an 3 Deeler um Radio diffuséiert gouf, hei lauschteren.