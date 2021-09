Et war wuel nach ni de Fall, datt esou vill Spiller, déi jorelaang de Basket mat dominéiert hunn, mateneen opgehalen hunn.

Rebound / Jeff Kettenmeyer

Deemno muss elo eng ganz nei Ära d'Rudder am nationale Basket souzesoen iwwerhuelen, mengt den Nationaltrainer Ken Diederich.



"Jo et geet weider. Ech denken, datt mir vill gestane Spiller verluer hunn. Do denken ech elo emol un de Schumi, de Frank Muller, de Jairo zum Beispill, de Pit Koster. Ech mengen et geet ëmmer weider. Et ass ëmmer sou, datt d'Veräiner muss dréinen, vill nei Talenter musse sech beweisen, den Niveau ass eventuell e bësse manner gutt. Ech denken, datt sech dat an de Joren nees e bësse wäert ausgläichen an entwéckelen."

Als Titelverdeedeger gouf den T71 zolidd duercherneen gerëselt an huet quasi eng hallef nei Ekipp.

"Si hunn dat beschtméiglecht gemaach. Ech mengen, datt den Transfert vum Joé Calmes ganz gutt war fir si. Do si vill Spiller bliwwen, déi soss fortgaange wären. Et hätt kënnen an déi aner Richtung goen. Gutt fir Diddeleng, datt se déi Spiller kritt hunn. An och elo muss ee soen, si hu sechs nei Spiller am Kader, dat hunn ech nach ni esou gesinn am Lëtzebuerger Basket."

Déi lescht Saison ass et fir de Basket Esch sou just net duergaangen, fir den Titel ze wannen, dëst d'Joer ass awer nees eng realistesch Chance do.

"Toppfavorit villäicht net, mä Favorit jo. Si hunn eng Ekipp, déi effektiv nëmmen aus Escher Jonge besteet. Et si vill Escher Spiller, déi do opgewuess sinn, wat och flott ass. Dann hu se a mengen Aen dee beschten Amerikaner am Land, de Clancy Rugg, deen dominéiert. An da muss ee kucken, wéi den Jordan Hicks passt. Déi Escher mussen elo geréieren, si musse weisen, datt se eng Finall kënne geréieren, dat hu se d'lescht Joer net gemaach. An den nächste Schratt ass definitiv emol nees een Titel op Esch ze huelen. Also kee Corona-Titel, mä e richtegen Titel."

Als positiv Iwwerraschung kënnt ouni Zweiwel d'Sparta a Fro, déi d'lescht Saison den Ofschloss ouni US-Amerikaner gemaach huet an elo ee gudde Mix aus Profien a Lëtzebuerger Schlësselspiller huet.

"Dat ass jo och gesot gi vum President. Dee sot, datt si wëlle gewannen. Et ass déi richteg Astellung. Si hunn a mengen Aen de beschte Combo vun den Amerikaner. Si hu vill gutt jonk Spiller hannendrun, déi definitiv den Niveau hunn, fir an der LBBL gudde Basket kënnen ze weisen. Si mussen elo probéieren, fir hir Spiller ze halen, dat hu si e puer Mol verpasst gehat."

Den Nationaltrainer huet sengersäits och seng Sympathien fir d'Arantia.



"Ech muss soen, datt ech relativ Fan vun der Fiels sinn. D'Fiels, déi op Spiller baut, déi jo oft zu Ettelbréck net gutt genuch waren an elo awer eng gutt Roll spillen an der Fiels. A mengen Aen hu si zwee gutt Amerikaner am zweete Joer. Si hunn e gudden Trainer, dee seng Aarbecht ganz gutt mécht. An ech fannen déi Kontinuitéit, déi se hunn, déi wäert sech dëst Joer ausbezuelen an och bestëmmt wäerte si nees eng Top-6-Ekipp sinn."

E Freideg den Owend gëtt et fir d'Fiels den éischten Test op der Sparta. E Samschdeg sinn d'Partië Musel Pikes géint Hiefenech, Racing géint Esch, Conter spillt géint Diddeleng a Walfer kritt et mat der Etzella ze dinn.

E Sonndeg maachen Hesper a Steesel den Ofschloss vum éischte Spilldag an dat opgepasst net méi an der Total League, mä neierdéngs an der LBBL, der Lëtzebuerger Basketball Liga.

Den Iwwerbléck vun der LBBL