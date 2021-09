No der Néierlag am Allersmatch hu sech Damme vum Gréngewald um Mëttwoch immens gutt aus der Affär gezunn a spillen 61:61-Gläich géint Sardegna Sassari.

20 Joer laang gouf bei eis am Land keng europäesch Club-Kompetitioun méi am Dammebasket gespillt. E Mëttwoch den Owend war dat awer nees de Fall. De Gréngewald huet heiheem am Retourmatch géint d'Italienerinne vu Sassari gespillt.

Den Allersmatch hunn d'Dammen aus dem Gréngewald op 18 Punkte verluer, bis 3 Minutte viru Schluss louche si allerdéngs just 7 Punkten hannen.

Um Mëttwoch den Owend ass et dunn zum Retour komm. An eegener Hal hunn d'Dammen aus dem Gréngewald eng gutt 1. Hallschent gespillt, sou dass si an der Paus mat nëmmen 1. Punkt a Réckstand louchen. Am 3. Quarter si si dunn immens gutt aus de Kabinne komm a louche séier mat 35:28 a Féierung. Sassari sollt awer nach emol eru kommen an esou trenne sech béid Ekippen no 40 Minutte mat 61:61.

Domat verléieren d'Damme vum Gréngewald den Duell no 2 Matcher mat 128:146 a muss sech aus dem EuroCup verabschiden.