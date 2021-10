Iwwerraschend ass och déi däitlech Néierlag vun der Etzella géint d'Sparta.

Am nationale Basketchampionnat steet de Weekend een duebel Spilldag um Programm. E Freideg war et um 2. Spilldag an e Sonndeg ass et dann d'Suite mam 3..

Härebasket

De Champion Diddeleng huet sech um 2. Spilldag an der LBBL iwwerraschend misse mat 85:87 (17:14, 21:22, 22:20, 15:19, 10:12) géint Hiefenech geschloe ginn. D'Decisioun ass eréischt an der Verlängerung gefall. Den Justin Strings huet 10 Sekonne viru Schluss een Dräier ragesat, dee fir d'Decisioun gesuergt huet.

De Basket Esch huet sech e Freideg den Owend mat 88:56 (15:16, 26:18, 21:12, 26:10) géint den Telstar behaapt. D'Partie tëscht béide Veräiner war laang enk. An der Paus louchen déi Escher mat 41:34 a Féierung. Am Ufank vum drëtte Véierel ass den Telstar nach eng Kéier op 41:41 erukomm, ma duerno hunn dunn awer déi Escher d'Kontroll iwwerholl a konnte sech lues a lues ofsetzen, fir um Enn dann awer mat enger klorer Avance mat 88:56 ze gewannen.

Fir de Racing gouf et och am zweete Match an dëser Saison eng Néierlag. Mat 75:86 (19:21, 25:15, 15:26, 16:24) huet ee sech misse géint d'Fiels geschloe ginn. An der Paus louchen déi Stater mat 44:36 a Féierung.

Eng Néierlag gouf et da fir d'Etzella. Déi Ettelbrécker hunn iwwerraschend kloer mat 66:90 (20:25, 13:18, 20:26, 13:21) géint d'Sparta de Kierzere gezunn.

Keng Problemer hat Walfer op der Musel. No 40 Minutten huet ee sech souverän mat 104:69 (36:24, 25:16, 29:11, 14:18) géint d'Pikes behaapt.

Näischt ubrenne gelooss huet dann och den AB Contern zu Steesel. Vun Ufank un hunn d'Gäscht d'Spill an d'Hand geholl a sech esou séier eng Avance erausgespillt. Um Enn gewënnt een däitlech mat 92:53 (23:10, 20:15, 24:19, 25:9) géint d'Amicale.

Dammebasket

Bei den Dammen huet de Champion Diddeleng mat 83:66 (24:18, 25:17, 16:18, 18:13) bei der Amicale Steesel gewonnen.

De Basket Esch huet sech misst mat 71:89 (12:27, 15:21, 19:13, 25:28) géint d'Résidence geschloe ginn.



An dann hunn nach d'Musel Pikes Conter mat 93:57 (25:18, 29:7, 22:23, 17:9) iwwerrannt.

De Match tëscht der Etzella an dem Opsteiger Wolz gouf wéinst enger Coronainfektioun ofgesot.