Bei den Dammen huet de Gréngewald d'Spëtzepartie géint Diddeleng kloer verluer.

Am nationale Basketchampionnat stoung e Sonndeg bei den Dammen an den Hären den 3. Spilldag um Programm.

Härebasket

An enger enker Partie huet sech d'Résidence knapp mat 89:81 (22:21, 16:21, 21:24, 30:15) géint den T71 duerchgesat. Fir de Champion gouf et domadder dëse Weekend direkt zwou Néierlagen. Bei Walfer war de Stein mat 43 Punkte beschte Scorer.

Spannend war de Match tëscht Conter an Hesper. Um Enn konnt sech den Telstar knapp mat 99:97 (25:24, 28:27, 18:17, 28:29) duerchsetzen.

Keng Chance hat um 3. Spilldag d'Fiels géint de Basket Esch. Mat 59:108 (19:29, 14:28, 8:24, 18:27) huet ee kloer verluer.

Hiefenech ka sech iwwer zwou Victoiren dëse Weekend freeën. No der Iwwerraschung e Freideg géint de Champion Diddeleng huet een e Sonndeg d'Amicale mat 79:46 (21:17, 18:14, 17:7, 23:8) geklappt.

D'Etzella huet iwwerdeems beim Racing mat 93:81 (27:24, 16:19, 27:15, 23:23) gewonnen.

Och am drëtte Match an dëser Saison gouf et keng Victoire fir d'Pikes. D'Ekipp vun der Musel huet mat 73:91 (16:24, 18:20, 20:24, 19:23) géint d'Sparta verluer.

An der Tabell stinn de Basket Esch an Hiefenech un der Spëtzt. Si hunn dës Saison nach kee Match verluer. Fir de Racing, d'Pikes a Steesel gouf et dogéint dräi Néierlagen.

Dammebasket

Am Spëtzematch huet de Gréngewald kloer mat 47:77 (10:16, 11:20, 17:25, 9:16) géint den T71 Diddeleng verluer. D'Ekipp vum Hermann Paar hat no der Eliminatioun e Mëttwoch am EuroCup um 3. Spilldag am Championnat keng Chance géint Diddeleng. An der Paus louch d'Lokalekipp mat 21:36 hannen. Am drëtten an am véierte Véierel ass et dem Gréngewald net gelongen, fir de Match nach emol spannend ze maachen. De Réckstand op den T71 ass ëmmer méi grouss ginn an doduerch huet ee sech um Enn missen op 30 Punkte geschloe ginn.

D'Pikes hu sech iwwerdeems mat 68:55 (8:18, 27:12, 15:14, 18:11) géint d'Résidence duerchgesat.

Den Opsteiger Wolz huet mat 58:73 (11:21, 19:22, 16:12, 12:18) géint de Basket Esch verluer.

Conter huet d'Amicale mat 75:67 (14:15, 10:16, 24:15, 27:21) geklappt.

A fir d'Sparta gouf et eng Victoire géint d'Etzella. D'Damme vu Bartreng hu mat 80:67 (17:24, 26:16, 21:14, 16:13) d'Iwwerhand behalen.

No dräi Spilldeeg steet den T71 mat dräi Victoiren an dem Maximum vu 6 Punkten un der Spëtzt vun der Tabell. D'Pikes, Walfer a Conter hu 5 Punkten.