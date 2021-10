Ouni Problemer huet sech d'Ekipp vum Christian Lutz um Cents beim RM Hamm Benfica mat 4:0 duerchgesat.

E Samschdeg war den Optakt vum 10. Spilldag am nationale Futtballchampionnat. An der éischter Partie vum Dag huet sech Stroossen mat 4:0 beim RM Hamm Benfica duerchgesat. Déi Stroossener waren déi 90 Minutten iwwer déi kloer besser Ekipp, hate méi vum Match an hunn an der Defensiv kaum eppes ubrenne gelooss. Fir Stroossen hunn de Perez (15', 50'), de Rouffignac (33') an den Diaf (79') d'Goler geschoss.

Duerch dës Victoire steet Stroossen op d'mannst fir eng Nuecht un der Tabellespëtzt. Hamm bleift dogéint am Tabellekeller a muss weider haart schaffen, wann een den Ofstig verhënnere wëll.

Eng 2:1-Victoire gouf et da fir de Racing géint Munneref. Déi Stater ware besser an de Match komm a ware verdéngt an der 22. Minutt duerch e Gol vum Rossi a Féierung gaangen. D'Ekipp vum Saibene hätt an der Paus nach méi däitlech kënne féieren, hätte seng Spiller net e puer 100%-Chancë leie gelooss. An der 55. Minutt konnt de Racing dunn awer säin Avantage ausbauen. De Mabella huet op 2:0 gesat. D'Lokalekipp huet sech duerno zeréckgezunn an déi Munneref hu sech méi gewisen. Esou sollt et an der Schlussphas dann och nach eng Kéier spannend ginn. De Cétout konnt nämlech fir d'Gäscht an der 83. Minutt op 1:2 verkierzen. Um Enn huet de Racing de knappe Virsprong awer iwwert d'Zäit bruecht a ka sech iwwer dräi Punkte freeën.

Um 18.30 Auer huet Nidderkuer Péiteng op Besuch an um 20 Auer kritt et nach Wolz mam Champion Fola ze dinn. Fir d'Lokalekipp ass et deen éischte Match ënnert dem neien Trainer David Vadenbroeck, dee bis ewell an dëser Saison fir Wolz nach als Spiller matgewierkt huet.

D'Resultater am Iwwerbléck (Replay an Ticker)

D'Tabell