Gebierteg vu Monnerech spille si zanter hirer Kandheet beim Basket Esch.

De Pit Biever hat säi Gléck ugangs am Futtball gesicht an de Joé Biever war fir eng Saison op Walfer Basket spillen. Dat war 2013/14. Elo spille si allebéid beim Basket Esch.

Nodeems déi zwee Bridder d'lescht Saison an der Finall vum Championnat géint Diddeleng verluer haten, wëlle si zesumme mat hirer Ekipp dës Saison nees ëm de Championstitel spillen an am beschte Fall dësen och gewannen. Vu 5 gespillte Matcher huet Esch véiermol gewonnen. Géint d'Etzella gouf et um leschte Spilldag eng Néierlag.

De Joé ass de Kapitän vun der Ekipp an huet domadder eng wichteg Roll. De Pit fir säin Deel gouf an d'Nationalekipp nominéiert.

E Freideg hunn d'Gebridder Biever mat hirer Ekipp géint d'US Hiefenech gespillt. Et war d'Lokalekipp vun Esch déi besser an de Match koum. 22:13 stoung et no den éischten 10 Minutten.

Och am 2. Véierel ass et nach ronn fir de Basket Esch gelaf. Och wann de Joé an de Pit net aktiv um Spill bedeelegt waren hu si mat ganz vill Spannung hire Coequipier nogekuckt. De Joé huet 31 Joer, de Pit kritt der am Dezember 30. Do brauch et alt scho méi reegelméisseg Pause wärend engem Match. 9 Punkten Avance hat Esch an der Paus op Hiefenech an et stoung 38:29.

Am Laf vum 3. Véierel sollt d'Partie zu Gonschte vun de Gäscht dréien. Ronn 12 Minutte viru Schluss stoung et op eng Kéier 50:50 gläich.

Zwar waren déi Escher ugangs vum leschte Quarter nach 3 Punkte vir, mee dat war net méi vu laanger Dauer. De Joé an de Pit hu mat hirer Ekipp de Fuedem verluer. Déi Hiefenecher hu vun där Situatioun profitéiert an d'Heft an d'Hand geholl. Um Enn verléiert Esch doheem 71:77 géint Hiefenech.

Eng Defaite, mee kee Beebroch fir déi zwee Bridder an hir Ekipp. Schliisslech ass d'Saison nach laang.