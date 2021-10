D'Ekipp vum Dan Santos huet an der Partie zu Ohrid géint d'Nordmazedonierinnen déi éischte Victoire an der Geschicht vun enger WM-Qualifikatioun gefeiert.

Fir d'Lëtzebuerger Damme gouf et en Dënschdeg de Mëtteg eng sensationell 3:2-Victoire géint Nordmazedonien. D'Rout Léiwinne sinn an der 8. Minutt duerch en historesche Gol vum Julie Marques a Féierung gaangen. Et war deen éischte Gol vun der Dammennationalekipp an engem WM-Qualifikatiounsmatch. Nordmazedonien huet nach an der éischter Hallschent duerch en direkte Fräistouss den 1:1 markéiert.

D'Lëtzebuergerinne sinn no der Paus mat vill Elan aus de Kabinne komm. D'Kate Thill an d'Julie Marques hunn bannent 5 Minutten (62', 67') de Score op 3:1 geschrauft an domadder fir déi éischt dräi Punkten an der Geschicht vum Lëtzebuerger Dammefuttball an enger WM-Qualifikatioun gesuergt. Kuerz viru Schluss huet Nordmazedonien nach den 2:3 geschoss an domat fir d'Schlussresultat gesuergt.

Den 30. November spillen d'Lëtzebuerger Damme de Retourmatch géint Éisträich.

D'Goler vun de Lëtzebuergerinnen am Video



Den 1:0 fir Lëtzebuerg An der 8. Minutt huet d'Julie Marques de Gol markéiert.

Den 2:1 fir Lëtzebuerg An der 62. Minutt duerch d'Julie Marques.