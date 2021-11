Am Grupp B rechent sech d'Ekipp vum Ken Diederich eppes géint Albanien aus, ma och géint Rumänien kéint eppes dra sinn.

No de Prequalifiers fir d’WM 2023, bei deenen d’Rout Léiwen et bis an den zweeten Tour gepackt haten, start fir d’Ekipp vum Ken Diederich en Donneschdeg den Optakt vun der nächster Qualifikatiounscampagne. D’Lëtzebuerger spillen am éischten Tour vun de Prequalifiers fir d’EM 2025 am Grupp B fir d’éischt an Albanien an 3 Deeg méi spéit an der Coque géint Rumänien. Den Tim Hensgen probéiert, d’Chancë vun der FLBB-Formatioun anzeschätzen.

No Victoirë géint d’Slowakei an de Kosovo hate sech d’Rout Léiwen fir den zweeten Tour an de Prequalifiers fir d’WM qualifizéiert. An och wann do Portugal a Schweden eng Nummer ze grouss waren, huet een op en Neits déi positiv Evolutioun vun der Nationalekipp gesinn. De Ken Diederich huet et fäerdeg bruecht, net nëmmen déi beschte Lëtzebuerger Spiller fir international Aufgaben ze motivéieren, mee de fréiere Coach vum T71 a Steesel huet och den Iwwergang vun enger Generatioun op déi nächst ouni Abroch realiséiert.

Dobäi kommen d’Profien Alex Laurent, Thomas Grün, Ben Kovac an Ivan Delgado, dee fir déi éischt zwee Matcher awer feelt. Dofir hunn d’Lëtzebuerger awer nach mam Clancy Rugg eng Geheimwaff, déi hinnen an der leschter Campagne 19 Punkten an 10 Rebounds pro Match an der Moyenne erméiglecht huet.

Den éischte Match vun der EM-Campagne spillt d’FLBB-Formatioun en Donneschdeg géint Albanien, d’Nummer 105 am Fifa Ranking. D’Ekipp ëm den Amerikaner Dallas Moore ass erfueren, physesch a grouss. Trotzdeem hunn d’Lëtzebuerger sécherlech eng Chance op eng Victoire, mee net nëmmen géint Albanien. Och géint Rumänien kéint eppes dra sinn.

Rumänien huet als Organisateur 2017 bei der EM gespillt a war d’lescht Campagne schonn direkt fir déi zweete Ronn vun de Prequalifiers gesat, hunn do awer géint Lettland a Wäissrussland kee Match gewonnen. Ausser engem Profi vun Zwolle an engem vu Murcia spillen d’Rumänen all am nationale Championnat a si virun allem mat hirem neien Trainer Dragan Petricevic schwéier anzeschätzen. Den éischte Match géint Rumänien spillen d’Rout Léiwen an enger Woch an der Coque. No dräimol Bubble zu Pristina, Porto a Bratislave spillen d’Lëtzebuerger deemno endlech erëm doheem.