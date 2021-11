Weider Decisiounen, wie weiderkënnt a wien eliminéiert gëtt, sinn an de Gruppen E bis H um zweetleschte Spilldag gefall.

An der Grupp E war Bayern scho virun dësem Spilldag qualifizéiert an hunn déi 1. Positioun an dëser Grupp no der 2:1-Victoire géint Dynamo Kiew sécher. D'Ukrainer dogéint sinn elo definitiv op der leschter Plaz an der Grupp. Barcelona huet eng gutt Ausgangssituatioun, fir weider ze kommen, muss awer um leschte Spilldag nach op München. Esou huet och Benfica nach eng reell Chance op d'Aachtelsfinallen.

Virum Spilldag am Grupp F war d'Situatioun nach op fir all Ekipp. Ma no der Victoire vu Manchester United géint Villarreal si si elo sécher eng Ronn weider, d'Fro bleift just op, als 1. oder 2. Ma och d'Spuenier kämpfen am leschte Match nach ëm d'Weiderkommen. Hei treffe si am direkten Duell ëm den zweeten Ticket op d'Italiener aus Bergamo, déi bei de Young Boys ee Punkt mathuele konnten. D'Schwäizer mam Lëtzebuerger Nationalspiller Christopher Martins hu keng Chance méi op d'Aachtelsfinallen, ma kéinte sech theoretesch nach fir d'Europa League qualifizéieren.

An der Grupp G bleift weider alles op. Lille huet als 1. just 3 Punkten Avance op de leschten aus Wolfsburg, esou datt sech an dëser Grupp alles um leschte Spilldag wäert decidéieren.

Juventus an Chelsea si béid scho sécher an der Grupp H weider, béid mat 12 Punkten an Chelsea am Avantage. Um Wupp huet St. Petersburg déi 3. Plaz sécher, Malmö ass nom 1. Punkt an dëser Campagne eliminéiert.

Grupp E

FC Barcelona - Benfica Lissabon 0:0

Déi éischt richteg Golchance am Match gouf et fir Barcelona an der 27. Minutt. Den Niko hat fir den Demir opgelooss, ma deem säi Schoss koum ze vill an den Zentrum vum Gol a gouf vum Vlachodismos paréiert. Barcelona hat déi éischt 30 Minutten esouwäit am Grëff, eenzeg hu si hir Aktiounen zum Schluss net gutt ausgespillt. Dono koumen awer d'Minutte vun de Portugisen, déi direkt e puer Chancen um Stéck haten. No engem Corner hat de Rafa de Ball fir den Otamendi opgeluecht, dee de Ball ënnert d'Lat eranhummert. Dëse Ball war awer wärend e vum Eck an d'Feld geschoss gouf, nees am Aus, esou datt et Ofstouss fir Barcelona gouf. Direkt déi Aktioun virdrun hat de Knéi vum Ter Stegen Schlëmmeres fir d'Spuenier verhënnert. Kuerz virun der Paus huet den Demir nach mat engem schéine Schoss just d'Lat getraff, esou datt dës animéiert éischt Hallschent mat engem 0:0 op en Enn geet.

Eng weider Grousschance fir Barcelona gouf et an der 67. Minutt, nodeem den Dembele eng gutt Flank an d'Mëtt bruecht ma de Käppert vum de Jong war nees ze zentral an de Vlachodismos war um Posten. Gefeiert gouf dunn an der 83. Minutt op Säite vu Barcelona, ma den Araujo stoung ganz knapp am Abseits, esou datt och dëse Gol net gezielt gëtt. An de Schlussminutte goung et Schlag op Schlag. Déi beschte Chance hat de Seferovic fir Benfica an der 93. Minutt, ma hien huet den eidele Gol net getraff. Esou geet zu Barcelona mat engem 0:0 op en Enn, mat deem béid liewe kënnen, ma kee wierklech weiderbréngt.

Dynamo Kiew - Bayern München 1:2

0:1 Lewandowski (14'), 0:2 Coman (42'), 1:2 Garmash (70')

Eng gutt éischt Hallschent an eng konzentréiert zweet Hallschent ass de Münchener fir eng knapp Victoire zu Kiew duergaangen, déi vun engem Dramgol vum Lewandowski ageleet gouf.

Grupp F



FC Villarreal - Manchester United 0:2

0:1 Ronaldo (78'), 0:2 Sancho (90')

Laang hat et net no enger Victoire fir d'Englänner ausgesinn, déi sech op d'Defense konzentréiert hunn. Ma Villarreal huet net genuch Drock gemaach a Manchester esou och d'Chance ginn, no Vir ze spillen, wat si an de Schlussminutte vum Match och a Goler ëmwandele konnten.

Young Boys Bern - Atalanta Bergamo 3:3

0:1 Zapata (10'), 1:1 Siebatcheu (39'), 1:2 Palomino (51'), 2:2 Sierro (80'), 3:2 Hefti (84'), 3:3 Muriel (87')

Nom 1:0 vu Bergamo waren d'Italiener däitlech um Drécker ma matten an der Drockphas vun Atalanta konnt d'Ekipp vum Christopher Martins den 1:1 markéieren. Ma kuerz no der Paus konnten d'Schwäizer de Ball no engem Corner net klären an de Palomino huet dëst ausgenotzt. 10 Minutte viru Schluss hunn d'Young Boys sech iwwert de Sierro zeréck an de Match bruecht a kuerz drop si se esouguer duerch den Hefti eng éischte Kéier an dësem Duell a Féierung gaangen, déi awer kuerz drop nees ausgeglach gouf. De Christopher Martins gouf kuerz viru Schluss ausgewiesselt.

Grupp G

Lille OSC - RB Salzburg 1:0

1:0 David (31')

FC Sevilla - VFL Wolfsburg 2:0

1:0 Jordan (12'), 2:0 Rafa Mir (90'+7)

Grupp H

FC Chelsea - Juventus Turin 4:0

1:0 Chalobah (25'), 2:0 James (55'), 3:0 Hudson-Odoi (58'), 4:0 Werner (90'+5)

An den éischte 45 Minutte war Chelsea déi besser Ekipp an ass dowéinst och net onverdéngt mat 1:0 an d'Paus gaangen. Ma Juventus verstoppt sech net an hat selwer Méiglechkeeten, den 1:1 ze markéieren, wat hinnen awer net gelongen ass. Kuerz no der Paus huet Chelsea dunn awer mat 2 Goler an 3 Minutte vu James an Hudson-Odoi de Sack quasi zougemaach. De Werner huet an der Nospillzäit nach een dropgeluecht. Esou wënnt Chelsea héich a verdéngt doheem an iwwerhëlt d'Féierung an der Grupp H.

Malmö FF - Zenit St. Petersburg 1:1

1:0 Rieks (28'), 1:1 Rakytskyy (90'+2,p)

All d'Resultater am Iwwerbléck

Klickt hei, fir op d'Resultater vun der Champions League ze kommen.