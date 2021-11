Am Basket huet d'Lëtzebuerger Härennationalekipp en Donneschdeg an der Pre-Qualifikatioun fir d'EM 2025 géint Albanien gespillt.

Am éischte Véierel war de Match eigentlech relativ ausgeglach. D'Ekipp aus Albanien hat eigentlech de bessere Start erwëscht a louch och de kompletten éischte Véierel och am Avantage, ma d'Lëtzebuerger hu sech zu kengem Zäitpunkt ofhänke gelooss an esou stoung et um Enn vum 1. Véierel 23:24 aus der Siicht vun de Lëtzebuerger. Virun allem de Clancy Rugg an de Ben Kovac woussten an der Ufanksphas ze iwwerzeegen.

De Start an den zweete Véierel haten d'Jonge vum Trainer Ken Diederich awer e bësse verschlof. Si hunn offensiv falsch Decisioune geholl a konnten dat variabelt Spill vun den Albaner nëmme seele stoppen. Virun allem hunn d'Albaner besser vun der Dräierlinn aus geschoss a konnten hir Avance esou weider ausbauen. D'Schlussphas vun der éischter Hallschent huet dunn awer voll a ganz der FLBB-Formatioun gehéiert, esou datt et mam Stand vu 46:48 an d'Paus gaangen ass.

Dëse Schwong hunn d'Lëtzebuerger dunn och mat an déi zweet Hallschent geholl an am drëtte Véierel hu si dunn och d'Féierung iwwerholl a si si beim Stand vu 74:68 mat 6 Punkten Avance an de leschte Véierel gaangen.

Am Schlussvéierel sollten d'Albaner awer nach eemol erukommen a konnten och nees d'Féierung iwwerhuelen. An de leschte Sekonnen haten d'Lëtzebuerger dunn nach eemol mat 2 Essaie vun hannert der Dräierlinn d'Chance, fir an d'Verlängerung ze kommen, ma béid Wërf sinn net eragaangen. Deemno wënnt Albanien mat 92:89 géint Lëtzebuerg.

E Sonndeg spillt Lëtzebuerg dann den zweete Match an der Coque géint Rumänien.