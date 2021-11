E Freideg den Owend war et an der däitscher Bundesliga den Optakt vum 13. Spilldag.

An der Bundesliga huet Mainz e Freideg den Owend mat 1:2 zu Stuttgart de Kierzere gezunn. De Leandro Barreiro stoung vun Ufank un um Terrain a gouf an der 75. Minutt ausgewiesselt. Fir Mainz war et no véier ongeschloene Match nees déi éischt Néierlag.

D'Goler fir d'Lokalekipp hunn den Ito (21') an de Sosa geschoss. Fir Mainz hat den Hack an der 38. Minutt ausgelgach.

No laanger Zäit gouf et am belsche Championnat e Freideg nees eng Néierlag fir Royale Union SG mam Anthony Moris. Den Opsteiger an aktuelle Leader huet mat 1:3 géint Oud-Heverlee Leuven verluer.

Besser war den Owend fir Lviv mam Enes Mahmutovic. Mat 1:0 huet ee sech beim Tabelleleschten FK Mariupol duerchgesat. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung de ganze Match um Terrain.

Op Zypern huet sech Achnas mam Tim Hall mat 1:0 géint Ol. Nicosia duerchgesat. Den Tim Hall stoung bei der Lokalekipp 90 Minutten um Terrain. Mat nëmme 5 Punkten no 11 Spilldeeg steet Achnas op der leschter Tabelleplaz.