D'Lëtzebuerger Härennationalekipp huet e Sonndeg den Owend an der Pre-Qualifikatioun fir d'EM 2025 eng weider Kéier knapps op dräi Punkte verluer.

Lëtzebuerg huet immens gutt an den éischte Véierel fonnt a louch schonn no ronn zwou Minutte mat 8 Punkten a Féierung. D'Rumänen hu sech an der Coque laang schwéier gedoen a sou stoung et no den éischten zéng Minutte vum Match 25:15 fir d'Lëtzebuerger.

Am zweete Véierel huet Rumänien da besser an de Match fonnt. Si kruten de Réckstand no an no verréngert a si kuerz virun der Hallschent souguer selwer mat 44:40 a Féierung gaangen.

Den drëtte Véierel war dann e Kapp u Kapp. Béid Ekippen hu sech net vill huele gelooss an e richtegen Ënnerscheed huet een um Terrain net ze gesi krut. No 30 gespillte Minutte stoung et 58:58 a sou war de Grondsteen fir e spannende leschte Véierel geluecht.

Bis zum Schluss war et e spannenden an oppene Match, ma um Enn musse sech d'Lëtzebuerger eng weider Kéier knapps geschloe ginn.

Den nächste Match vun der EM-Pre-Qualifikatioun steet de 27. Februar 2022 um Programm. Do geet et dann nees géint Albanien