An der Halleffinall géint d'Titelfavoritinnen aus China gouf et fir d'Lëtzebuergerinne no 3 Sätz keng Chance op e Weiderkommen.

No der staarker Victoire an der Véierelsfinall géint d'Inderinne Manika Batra (WR 56) an Archana Kamath (WR 123) stoung e Sonndeg bei der Dëschtennis-WM zu Houston fir d'Ni Xia Lian an d'Sarah de Nutte d'Halleffinall un.

Do ass et géint d'Yingsha Sun (WR 11) an d'Manyu Wang (WR 3) eng 0:3-Defaite ginn. An den 2 éischte Sätz hu sech d'Lëtzebuergerinne jeeweils misse mat 4:11 an 3:11 geschloe ginn. Am leschte Saz ass et dann nach ee Mol spannend ginn, ma och hei hu si um Enn mat 12:14 de Kierzere gezunn.