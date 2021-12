En Donneschdeg de Mëtteg gouf et am Biathlon bei den Dammen eng Victoire am Sprint vum Lisa Theresa Hauser.

D'Éisträicherin huet sech mat 12,5 Sekonne Avance virum Elvira Öberg aus Schweden duerchgesat. De Podium gouf komplettéiert vum Hanna Sola aus Belarus, déi e Retard vu 14,4 Sekonnen hat. D'Hauser ass um Schéissstand feelerfräi bliwwen a konnt sech opgrond vun enger staarker Laf-Leeschtung schlussendlech och d'Victoire sécheren. D'Öberg huet sech beim Schéissen zwee Feeler geleescht an hat domat keng Chance méi op d'Victoire. Bei den Häre goung d'Victoire iwwerdeems un de Sebastian Samuelsson. De Schwed hat um Enn eng Avance vun 18 Sekonnen op den Emilien Jacquelin a vun 21,5 Sekonnen op de Quentin Fillon-Maillet. Allen dräi Athleten hunn um Schéissstand ee Feeler geschoss, deemno ass et en Donneschdeg am Kampf ëm d'Podiumsplaze wierklech just op d'Laf-Leeschtung ukomm an hei hat de Samuelsson kloer de längeren Otem.