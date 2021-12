No der Annonce vun den neie Corona-Mesurë kommen och eng Rei Ännerungen am Sport.

Fir Sportler géif dann den 2G oder den 3G gëllen, jee no Alterskategorie. Mir hu bei den 2 grousse Federatiounen nogefrot, wéi gutt d'Ëmsetzung vum aktuellen Text a Praxis géif klappen a maachen Iech de Resumé vun deenen neie Mesuren.

Et ass alles nach hypothetesch, déi nei Mesuren am Sport an awer musse Federatiounen, Veräiner a Sportler sech elo schonn domadder beschäftegen. Hei nach emol den Iwwerbléck: Falls dat neit Gesetz a Kraaft trëtt, wéi et annoncéiert gouf, géif dat bedeiten, dass d'Sportler vun 19 Joer u musse geheelt oder geimpft sinn. Bei Profisportler a Kanner tëschent 12 an 18 Joer gëllt den 3G a bei Kanner bis 12 Joer géifen et keng Restriktioune ginn.

Beim Handball hunn déi Responsabel sech am Ufank vun der Saison schonn op eng weider Covid-Saison agestallt, fir ze reagéieren, falls et nees zu Aschränkunge géif kommen.

"Dowéinst hu mir deen een oder anere Spillmodus virgesinn, deen elo net optimal ass, wat mir wëssen, mee esou hu mir elo Valenzen, fir Matcher ze verleeën an déi am Februar ze spillen.", esou de Romain Schockmel, de President vun der FLH.

D'Gesetz ass nach net a Kraaft an dowéinst ännert sech fir de Futtball dëse Weekend nach näischt. Just de leschte Spilldag vun dësem Kalennerjoer, dee Mëtt Dezember gespillt gëtt, kéint ënnert déi nei Mesurë falen an domat reportéiert ginn.

"Och am Seniorsberäich, mir hu schonn ronderëm gefrot bei eise Veräiner, déi a Fro komme fir de leschte Spilldag, sinn der nach eng Partie Spiller, déi net geimpft sinn.", seet den FLF-President Paul Philipp.

Wann d'Gesetz gestëmmt gëtt, dierfe Futtballspiller, déi kee Profikontrakt hunn, nëmmen nach ënnert de Restriktioune vum 2G spillen. Dat ass fir d'FLF eng nei Situatioun.

"Dat ass och vläicht en Argument fir ze soen, dir hutt elo Zäit bis no der Wanterpaus, déi geet bis Februar a jiddereen, dee wëll, ka bis dohinner geimpft sinn an dass et da mam neie Gesetz, falls et gestëmmt gëtt, dann do mat deem eventuell ausgesate Spilldag nees ugeet."

Am neie Gesetzestext kéint och nees eng Restriktioun vu Spectateuren drastoen. Ob et dozou kënnt, gi mir da warscheinlech am Laf vun der nächster Woch gewuer.