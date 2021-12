Am belsche Championnat huet St. Gilloise mat 2:1 bei St. Truide gewonnen. An Däitschland war et eng Victoire fir Saarbrécken an der 3. Liga.

Am Championnat an der Belsch huet Royale Union St. Gilloise no enger Néierlag de leschte Spilldag et e Freideg den Owend besser gemaach. Mat 2:1 huet ee sech bei St. Truiden duerchgesat. Bei de Gäscht stoung de Lëtzebuerger Anthony Moris wéi gewinnt tëscht de Pottoen. Den Opsteiger steet weiderhin un der Spëtzt vun der Tabell.

An der 2. Bundesliga an Däitschland ass et net esou gutt fir Aue gelaf. Auswäerts hat ee beim 0:4 géint Bremen keng Chance. Den Dirk Carlson stoung an der Startformatioun.

An der 3. Liga an Däitschland konnt sech Saarbrécken mam Maurice Deville freeën. Zu Zwickau huet ee mat 2:1 gewonnen. De Lëtzebuerger stoung vun Ufank un um Terrain a gouf an der 81. Minutt ausgewiesselt.

An der Ukrain huet Lviv sech laang gutt gehale beim Auswäertsmatch géint Shakhtar Donetsk. Um Enn huet ee sech duerch véier Goler an der Schlussphas awer misse mat 1:6 geschloe ginn. Den Enes Mahmutovic stoung bei der Néierlag géint de Leader an der Startformatioun a krut an der 83. Minutt Rout gewisen.